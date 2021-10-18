Проблемы защиты интересов предпринимателей России обсуждают в Екатеринбурге

О программе Юридической недели на Урале журналистам рассказала Уполномоченный по правам предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх. Фото: Павел Ворожцов

Торжественная церемония открытия XIII Всероссийского форума «Юридическая неделя на Урале» прошла вчера в Доме правительства Свердловской области.

Как рассказала журналистам Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх, форум будет работать с 18 по 23 октября в очно-дистанционном формате. В его рамках пройдут более двух десятков правозащитных дискуссионных и просветительских мероприятий по наиболее острым проблемам, затрагивающим права и законные интересы бизнесменов.

Для участия в конференциях, круглых столах и научно-практических семинарах Екатеринбург в эти дни посетят сотрудники аппарата Уполномоченного по правам предпринимателей в России, а также бизнес-омбудсмены из 20 регионов страны. Кроме них заявки на участие в форуме подали более тысячи человек – представители органов государственной власти и местного самоуправления, правоохранительных органов, правоведы и практикующие юристы, предприниматели и другие заинтересованные лица.

Вчера в УрГЭУ в рамках форума прошёл круглый стол «Цифровизация права», а сегодня в пресс-центре «ТАСС-Урал» – вебинар по защите прав поставщиков и закупщиков товарной продукции. 20 октября в екатеринбургской общественной приёмной Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова руководство управления Федеральной налоговой службы по Свердловской области проведёт приём субъектов предпринимательской деятельности, а в Ельцин Центре состоится семинар о защите прав журналистов. 21 октября на площадке Областного суда пройдёт семинар по внесудебному урегулированию конфликтов хозяйствующих субъектов, а 22 октября в Ельцин Центре – дискуссия о проблемах реализации нового закона о государственном контроле.

В рамках форума пройдут также конференция о правоприменении в сфере электроэнергетики, консультации по наследственному праву, семинар о взимании налога на добычу полезных ископаемых с предприятий, занимающихся разработкой щебёночных карьеров, и множество других мероприятий по актуальной для уральских предпринимателей тематике.

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