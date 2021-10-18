Налоги в 2021 году: что нового и как уплатить с выгодой

Фото: Павел Ворожцов

Федеральная налоговая служба до конца октября 2021 года рассылает уведомления о необходимости уплаты транспортного, земельного и имущественного налогов за 2020 год. Уплатить их нужно до 1 декабря 2021 года ‒ это поможет избежать начисления штрафных пени. О новшествах этого года и как свердловчанам вернуть часть уплаченной суммы – редакции рассказали в МТС Банке.

Налоги необходимо оплатить собственникам следующей недвижимости:

квартира, комната;

жилой дом;

гараж, машино-место;

единый недвижимый комплекс;

объект незавершённого строительства;

иное здание, строение, сооружение или помещение.

Что нового

С 2021 года норма о запрете пересчёта уплаченного налога, если она влечёт увеличение суммы, теперь распространяется и на транспортный налог. Аналогичное правило действует с 2019 года по земельному и имущественному налогам. В случае гибели владельца или уничтожения транспортного средства начисление налога прекращается с первого числа месяца.

Также обновлен перечень легковых автомобилей, для которых применяется повышающий коэффициент при расчёте налога.

При расчёте земельного налога в ряде регионов применены новые результаты государственной кадастровой оценки стоимости земель. Ознакомиться с ними можно, получив выписку из Единого госреестра недвижимости в МФЦ или на сайте Росреестра.

Узнать подробнее об изменениях в налоговых ставках и льготах для Свердловской области по транспортному, земельному и имущественному налогам можно на портале налоговой службы.

Как сэкономить

В приложении МТС Банка и на сайте «МТС Деньги» указанные налоги можно оплатить по универсальному идентификатору начисления (УИН), получив 1% кешбэка от суммы платежа в сервисе МТС Cashback.

Для оплаты по УИН выберите в платежах «Госуслуги, штрафы, налоги», далее – «Оплата по УИН». Затем введите 20-значный числовой идентификатор.

Также МТС Банк начисляет 1% кешбэка за оплату в мобильном приложении штрафов и ЖКХ. Накопленный кешбэк можно потратить на пополнение баланса любого мобильного номера физического лица-абонента МТС и получить скидку до 100% при покупке товаров в салонах МТС.

Что делать, если не пришло уведомление

В этом случае необходимо самостоятельно сообщить в налоговую о наличии налогооблагаемых недвижимости и транспорта. Заявление подаётся по форме в любой налоговый орган либо в МФЦ. Важно направить информацию не позднее 31 декабря 2021 года. Нарушение сроков влечёт штраф в размере 20% от неуплаченной суммы налога.