Минфин РФ не планирует вносить изменения в части НДФЛ в ближайшие три года

Антон Силуанов в понедельник, 18 октября, выступил на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам. Фото: Алексей Кунилов.

Министр финансов России Антон Силуанов в понедельник, 18 октября, выступил на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам. Он заявил, что в ближайшие три года власти не планируют вносить изменения в порядок налогообложения в части НДФЛ.

В ходе заседания депутаты отметили, что в последние годы доходы богатейших россиян постоянно растут. Члены комитета поинтересовались, будет ли введена в России прогрессивная шкала налогообложения доходов граждан, которая поможет решить эту проблему.

"Мы очень аккуратно всегда относимся к изменению порядка налогообложения в части НДФЛ, и на ближайшие три года, на которые мы рассматриваем бюджет, никаких изменений в этой части мы не планируем. Крупные миллиардеры найдут способ, как уйти от налогообложения, в первую очередь пострадает средний класс", - передаёт слова Антона Силуанова РИА "Новости".

Слова министра финансов поддержал глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников. Он напомнил, что Россия находится в конкурентной среде, где юрисдикции бизнеса распространяются на соседние страны, в которых совершенно иной уровень налогообложения, включая оплаты труда.