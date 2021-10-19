В Свердловской области число жалоб на коллекторов выросло на треть

В Свердловской области работают 18 легальных коллекторских агентств. Фото: Алексей Кунилов

С начала года в Главное управление Федеральной службы судебных приставов (ГУФССП) по Свердловской области поступило уже более 700 обращений, которые свидетельствуют о нарушениях со стороны коллекторов. Это на 30 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом в ходе пресс-конференции рассказал заместитель руководителя ГУФССП по Свердловской области – заместитель главного судебного пристава Свердловской области Дмитрий Шеломенцев. Он отметил, что тенденция к росту таких обращений наблюдалась и в прошлые годы, ведь Свердловская область традиционно входит в топ-5 российских регионов по объёмам кредитования граждан. Исключение составил только 2020 год: во время коронавирусных ограничений судебные приставы зафиксировали снижение числа жалоб на коллекторов.

Чаще всего поводом для жалоб становится нарушение установленных сроков и частоты взаимодействия с должниками.

– Недобросовестные коллекторы беспокоят должников настолько частыми телефонными звонками и сообщениями, что это даже приводит к блокировке телефонных номеров, – сказал Дмитрий Шеломенцев.

Сами кредиторы или действующие от их имени профессиональные взыскатели должны делать это в соответствии с особым порядком, который прописан в законе о защите прав физлиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности:

личные встречи должны проходить не чаще одного раза в неделю;

телефонные переговоры допустимы не чаще одного раза в сутки и двух раз в неделю;

телеграфные, текстовые, голосовые и иные сообщения нельзя отправлять должнику чаще, чем два раза в сутки и четыре раза в неделю.

Такое взаимодействие не может осуществляться по ночам (в будни – с 22:00 до 8:00, в выходные и нерабочие дни – с 20:00 до 9:00).

Ещё один возможный способ связи с должником – почтовые отправления по месту его жительства или пребывания.

Иные контакты, например, через третьих лиц, разрешены только при наличии письменного согласия и должника и самого этого третьего лица – чаще всего родственника. Кстати, звонки коллегам или соседям человека, имеющего просроченную задолженность, при отсутствии их согласия на это, – второе распространённое нарушение, о котором сообщают свердловчане.

Дмитрий Шеломенцев уточнил, что жалобы на подобные действия коллекторов Федеральная служба судебных приставов принимает в виде заявлений с упоминанием обстоятельств, указывающих на эти нарушения. С июня должностные лица ФССП уполномочены рассматривать дела о нарушениях требований законодательства о защите прав граждан при взыскании просроченной задолженности (ст. 14.57 КоАП). Раньше такие полномочия были только у судей.

В тему В июне в Кодекс об административных правонарушениях РФ были внесены ещё две поправки, касающиеся деятельности юридических лиц, осуществляющих взыскание просроченной задолженности. Теперь банки, нарушившие требования законодательства о защите прав граждан при взыскании просроченной задолженности, подлежат административной ответственности по ст. 14.57 КоАП РФ. Кроме того, увеличились размеры административных штрафов за подобные нарушения. Минимальный размер штрафа для должностных лиц вырос с 10 до 20 тысяч рублей, а максимальный — со 100 до 200 тысяч, для юридических лиц минимальный размер штрафа вырос с 20 до 50 тысяч рублей, а максимальный — с 200 до 500 тысяч рублей.

Цифры Федеральная служба судебных приставов ведёт государственный реестр юрлиц, которые осуществляют взыскание просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности. По всей стране зарегистрировано более 400 таких юрлиц, 18 из них работают на территории Свердловской области. В основном они занимаются возвратом долгов по потребительским кредитам.

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