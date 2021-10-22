За деньгами вместо банка жители свердловских сёл ходят в магазин

После покупки продуктов жительница Озёрного Елена Черешнева сняла с карты 100 рублей, чтобы поехать на автобусе в Реж за лекарствами. Фото: Ирина Порозова

В Свердловской области продолжается реализация проекта по повышению доступности финансовых услуг для жителей небольших населённых пунктов, в которых нет ни банкоматов, ни тем более банковских офисов. Сейчас в регионе работает 153 магазина и автозаправочных станции, в которых деньги с карты можно снять прямо на кассе, хотя всего пару лет назад жителям сёл и деревень приходилось ездить для этого в соседние города.

Внедрение кешаута (именно так называется сервис выдачи наличных средств в торговых точках) в населённых пунктах, где банкам невыгодно ставить банкоматы, на Среднем Урале ведётся с 2019 года. Тогда пилотный проект стартовал в Каменском и Полевском городских округах. На сегодняшний день услуга доступна более чем в половине муниципалитетов Среднего Урала. Больше всего таких точек действует в отдалённых территориях Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Первоуральска, а также в Нижнесергинском муниципальном районе и уже упомянутом Каменском ГО.

– Я пользуюсь этой услугой почти каждый день. В основном снимать наличные приходится для оплаты проезда в общественном транспорте и покупки дров, – рассказывает Елена Черешнева, жительница посёлка Озёрный Режевского ГО – здесь услуга выдачи наличных на кассе была запущена около полугода назад.

Там же граждане теперь могут оплатить коммунальные услуги. Это особенно удобно, потому что расположенное по соседству почтовое отделение работает всего несколько раз в неделю.

– Единовременно с карты можно снять не более 5 тысяч рублей, а за месяц – не более 30 тысяч. За операции с клиентов не взимаются комиссии, но для совершения процедуры необходимо купить что-то на любую сумму. Это обязательное условие, – объясняет начальник управления платёжных систем и расчётов Уральского Главного управления Банка России Светлана Азанова.

Кроме привлечения дополнительных покупателей сервис даёт небольшим сельским магазинам возможность экономить на комиссиях за эквайринг.

– До появления кешаута банк брал с нас 2,2 процента от выручки, а теперь – только 1 процент, – отмечает финансовый директор магазина Ирина Кабак.

Добавим, что снять наличные с карты можно также в 763 свердловских отделениях «Почты России». Там для этого, в отличие от магазинов и заправок, надо предъявить паспорт, а вот совершение покупки обязательным условием не является. Нет в почтовых отделениях и ограничений на сумму снятия, зато возможно взимание комиссии.

Цифры В первом полугодии 2021 года свердловчане 3700 раз воспользовались услугами кешаута. Общая сумма снятых средств составила 4,3 млн рублей. Это в два раза больше показателей аналогичного периода прошлого года. Средняя сумма, которую единоразово снимают с карт в Свердловской области, составляет 1150 рублей.

На входных группах магазинов и АЗС, где при покупке можно снять деньги с карты, развешаны соответствующие объявления. Фото: Ирина Порозова