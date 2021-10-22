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Экономика
22 октября 2021, 11:46

МТС назначила директора по продажам в филиале компании в Свердловской области

Фото: Марина Новосад

Фото: Марина Новосад

Ведущая российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов объявляет о назначении на должность директора по продажам на массовом рынке филиала компании в Свердловской области Марины Новосад.

В круг обязанностей Марины Новосад войдут развитие и поддержка продаж продуктов и услуг компании на массовом рынке, в сегментах мобильного, фиксированного бизнеса; развитие каналов продаж продуктов экосистемы МТС на массовом рынке

«От нового руководителя мы ждём серьёзных изменений бизнес-процессов, связанных с дальнейшей автоматизацией процессов продаж, увеличения числа дилеров в регионе, повышения удовлетворённости клиентов. Я верю, что профессионализм и опыт Марины в области продаж и обслуживания клиентов позволит МТС укрепить своё лидерство на рынке Свердловской области», — рассказал директор филиала МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.

Биография

Выпускница Санкт-Петербургской Академии предпринимательства и права Марина Новосад начала работу в МТС в 2012 году с организации и руководства отделом по работе с партнёрами Курганского филиала. Позже возглавляла Центры клиентского сервиса филиалов МТС в Алтайском крае и Татарстане. С апреля 2019 года и до нынешнего назначения Марина Викторовна работала в должности руководителя продаж Спутникового телевидения МТС региона Екатеринбург и Свердловская область.

Областная газета Свердловской области
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