Центробанк РФ повысил ключевую ставку до 7,5%

Ключевая ставка повышается уже шестой раз подряд. Фото: Галина Соловьёва.

На очередном совещании совета директоров Банка России 22 октября было принято решение повысить ключевую ставку сразу на 0,75 п. п., до 7,5%. Ключевая ставка повышается уже шестой раз подряд.

Как сообщается на сайте регулятора, инфляция складывается сильно выше прогнозов Центробанка и на конец текущего года ожидается в районе 7,4-7,9%. Учитывая действующую денежно-кредитную политику, годовая инфляция понизится до 4,0–4,5% в следующем году, а затем будет находиться в районе 4%.

"В ускорении годовой инфляции со второй половины августа существенную роль играет рост цен на плодоовощную продукцию. Но и показатели, отражающие наиболее устойчивые процессы ценовой динамики, по оценкам Банка России, продолжают находиться значимо выше 4% в годовом выражении. Это является отражением того, что устойчивый рост внутреннего спроса опережает возможности расширения производства по широкому кругу отраслей", говорится в сообщении Банка России.

Напомним, в 2020 году Банк России четыре раза снижал ключевую ставку. Это происходило в феврале (до 6% годовых), апреле (до 5,5% годовых), июне (до 4,5% годовых) и июле (до 4,25%). В сентябре этот уровень, являющийся, кстати, историческим минимумом, был сохранён. Аналогичное решение было принято в октябре, декабре и феврале.

19 марта, впервые с 2018 года, совет директоров Центробанка принял решение повысить ключевую ставку до 4,5%. Затем 23 апреля ключевая ставка была повышена до 5%, 11 июня - до 5,5%, а 23 июля - сразу до 6,5%.

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