В Екатеринбурге стартовал чемпионат WorldSkills Hi-Tech 2021

В соревнованиях профессионального мастерства с 25 по 29 октября примут участие около 500 сотрудников предприятий в возрасте от 16 до 49 лет. Фото: Галина Соловьёва

Вчера в Екатеринбурге стартовал VIII Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech 2021. В соревнованиях профессионального мастерства с 25 по 29 октября примут участие около 500 сотрудников предприятий в возрасте от 16 до 49 лет. Все участники старше 18 лет имеют QR-коды, остальные – проходят регулярное ПЦР-тестирование на коронавирус.

Перед церемонией открытия павильоны МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО», где проходит чемпионат, осмотрели (на фото – слева направо) и.о. губернатора Алексей Шмыков, полпред Президента в УрФО Владимир Якушев, гендиректор АНО «Агенство профессионального мастерства (Вордскилс Россия) Роберт Уразов и другие статусные гости.

– Наряду с ИННОПРОМом и форумом 100+ TehnoBuild чемпионат входит в тройку крупнейших мероприятий, проводимых в нашем регионе, мы будем за него держаться, – отметил Алексей Шмыков