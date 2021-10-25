Темы дня

Экономика
25 октября 2021, 19:34

В Екатеринбурге стартовал чемпионат WorldSkills Hi-Tech 2021

World skills

В соревнованиях профессионального мастерства с 25 по 29 октября примут участие около 500 сотрудников предприятий в возрасте от 16 до 49 лет. Фото: Галина Соловьёва

Вчера в Екатеринбурге стартовал VIII Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech 2021. В соревнованиях профессионального мастерства с 25 по 29 октября примут участие около 500 сотрудников предприятий в возрасте от 16 до 49 лет. Все участники старше 18 лет имеют QR-коды, остальные – проходят регулярное ПЦР-тестирование на коронавирус.

Перед церемонией открытия павильоны МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО», где проходит чемпионат, осмотрели (на фото – слева направо) и.о. губернатора Алексей Шмыков, полпред Президента в УрФО Владимир Якушев, гендиректор АНО «Агенство профессионального мастерства (Вордскилс Россия) Роберт Уразов и другие статусные гости.

– Наряду с ИННОПРОМом и форумом 100+ TehnoBuild чемпионат входит в тройку крупнейших мероприятий, проводимых в нашем регионе, мы будем за него держаться, – отметил Алексей Шмыков

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
25.10.2021, 20:09 / Экономика
В 2020 году в бюджет Пенсионного фонда поступило на 15% больше доходов, чем планировалось
25.10.2021, 19:48 / Общество
Экс-замглавы Минпросвещения России Марину Ракову оставили в СИЗО
25.10.2021, 19:34 / Экономика
В Екатеринбурге стартовал чемпионат WorldSkills Hi-Tech 2021
25.10.2021, 19:15 / Общество
В Екатеринбурге трое полицейских спасли людей из пожара
25.10.2021, 18:57 / Общество
Из Екатеринбурга на военную службу отправились первые 100 солдат