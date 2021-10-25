Мигранты выходят из тени

Ввоз в страну иностранной рабочей силы для работы на стройках сейчас осуществляется по специальному запросу работодателя, который должен соответствовать определённым требованиям по количеству сотрудников и обороту компании. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области выросло число официально зарегистрированных трудовых мигрантов. По сравнению с допандемийным периодом количество иностранных граждан, оформивших разрешительные документы для работы в регионе, увеличилось примерно на 20 процентов. При этом проблема с нехваткой кадров в тех отраслях, где традиционно заняты преимущественно мигранты, так и не решилась. Почему так получается?

Мнимое прибавление

Как сообщил во время вчерашней пресс-конференции начальник отдела по вопросам трудовой миграции управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Свердловской области Александр Бирюков, в настоящее время в регионе насчитывается свыше 100 тысяч иностранных граждан, у большинства из них (это порядка 84 тысяч человек) за период с января по сентябрь оформлены патенты и разрешения на осуществление трудовой деятельности. До наступления пандемии коронавируса, в 2019 году, за те же девять месяцев на Среднем Урале на мигрантов было выдано всего около 70 тысяч разрешительных документов.

Такой заметный рост числа трудовых мигрантов в Свердловской области специалисты связывают отнюдь не с реальным притоком иностранцев в регион. Ведь в 2020 и 2021 годах ограничительные меры значительно осложняли и до сих пор осложняют передвижения между государствами.

– Федеральные власти предоставили всем иностранным гражданам возможность перевести свой правовой статус в легальное русло. Те, кто находился на территории страны до 16 марта 2020 года, получили право в срок до 30 сентября 2021 года обратиться с заявлением в органы внутренних дел, чтобы встать на миграционный учёт. После этого такие меры, как депортация и выдворение в отношении них не применялись. Это сработало. Цифры говорят о том, что определённое число мигрантов у нас всё-таки воспользовалось этой возможностью, получило разрешительные документы и таким образом вышло из тени, – отметил Александр Бирюков.

Получается, что трудовых мигрантов в Свердловской области стало больше только официально, а не по факту.

Мигрантов не хватает стройкам и гостиницам

Поэтому ситуация с нехваткой рабочих рук в целом ряде отраслей экономики по-прежнему остаётся нерешённой. Прежде всего страдают строительная сфера, торговля, обрабатывающая промышленность, а также гостиницы и предприятия общественного питания. Именно там чаще всего задействованы мигранты.

По словам исполнительного вице-президента Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Татьяны Кансафаровой, количество вакансий, открытых в этих отраслях, сегодня превышает количество желающих там работать. Причина этого – не только в коронавирусных ограничениях, но и в так называемой демографической яме, которая даже ещё не в полной мере проявила своё влияние – в ближайшие годы приток новых рабочих продолжит снижаться.

– Это вызывает ответную реакцию со стороны бизнеса. Он старается закрыть дефицитные позиции, но не всегда это возможно. Повышение заработной платы – это утопический инструмент. Сейчас идёт конкуренция между работодателями за иностранную рабочую силу. Это, конечно, приводит к повышению уровня зарплат, но далеко не каждый предприниматель может повысить зарплату больше, чем на 15 процентов, – пояснила Татьяна Кансафарова.

Особого внимания, по мнению исполнительного вице-президента СОСПП, заслуживает кадровый голод в строительной отрасли. Именно она сейчас оказалась в самом сложном положении: в области строится много важных объектов, в том числе для Универсиады-2023. Но строительные амбиции Среднего Урала оказываются под ударом, в том числе из-за роста новых секторов экономики, например, курьерской доставки: требования к квалификации и тяжесть труда здесь совсем не такая, как на стройке, и мигрантам приходится делать выбор в пользу более лёгкого труда. Кроме того, ситуацию в строительной отрасли осложняет введение в 2022 году обязательного использования технологий информационного моделирования (BIM-технологий). Это заставит предъявлять к работникам ещё более высокие требования.

В тему По оперативным данным, в Свердловской области сейчас насчитывается 25 тысяч безработных граждан. При этом работодателям требуется свыше 57 тысяч работников.