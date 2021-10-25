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Экономика
25 октября 2021, 18:21

В ЦБ заявили о рекордной прибыли российских банков

Фото: Алексей Кунилов

Фото: Алексей Кунилов

В январе-сентябре текущего года российские банки заработали почти 1,9 трлн рублей, сообщается в последнем обзоре банковского сектора, опубликованном на сайте ЦБ

Это больше чем за весь 2020 год - тогда чистая прибыль кредитных организаций составила 1,6 трлн рублей. В рекордном допандемийном 2019 году российские банки также заработали меньше - 1,7 трлн рублей. 

Иллюстрация: Информация Банка России

Как пишет газета "Комменрсант", росту прибыли могли способствовать два фактора. Первый - то, что по сравнению с прошлым годом существенно увеличились процентные и комиссионные доходы банков - на 15 и 23 процента соответственно. Второй фактор - сейчас происходит "частичное высвобождение резервов" кредитных организаций.

Областная газета Свердловской области

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