В Екатеринбурге наградили лучших экспортёров

Заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин отметил, что Средний Урал всегда был экспортоориентированным регионом. Фото: Facebook Дмитрия Ионина

26 октября в уральской столице состоялась церемония награждения победителей и призёров окружного этапа всероссийского конкурса «Экспортёр года». Из трёх десятков уральских компаний, которые были отмечены конкурсной комиссией, более трети работают на территории Свердловской области.

6 победителей и 7 призёров

Как отметила генеральный директор АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ является организатором конкурса) Вероника Никишина, в этом году за звание «Экспортёр года» боролись более 1 800 компаний, среди которых представители как крупного, так и малого и среднего бизнеса. Какие-то из них лишь недавно начали экспортировать свои товары и услуги, а чья-то продукция представлена уже более чем в сотне стран мира.

Все эти конкурсанты претендовали на победу в 11 номинациях. В УрФО призовые места получила 31 компания (из Свердловской, Челябинской, Тюменской областей и ХМАО). Больше всего побед оказалось у свердловского бизнеса:

ОАО «Жировой комбинат» Екатеринбурга, который славится своим майонезом, признали лучшим экспортёром в сфере агропромышленного комплекса в категории «Крупный бизнес»;

Компания «Юлта», занимающаяся комплексной диагностикой нефте- и газопроводов, стала экспортёром года в сфере услуг среди предприятий малого и среднего бизнеса;

ООО «НАГ», специализирующееся на телекоммуникационном обслуживании, победило в номинации «Экспортёр года в сфере высоких технологий» среди крупных предприятий;

Инжиниринговую компанию «ДиваОра Групп» выделили в той же номинации среди МСП;

Производителя приправ «Айдиго» назвали трейдером года в категории «Крупный бизнес»;

«ТД Кушвинский трубный завод» стал трейдером года среди малого и среднего предпринимательства.

Эти компании проходят на федеральный этап конкурса. Его победителей наградят в декабре на Международном экспортном форуме «Сделано в России».

Ещё семь свердловских предприятий заняли вторые и третьи места в своих номинациях. Это: НАО «Свеза Верхняя Синячиха», ООО «Новое Решение», ООО «Ассоциация экспорта», ООО «НПФ «ДатаКрат-Е», ООО «Ростехком Трейд», ООО «ТД УЗЭУ» и ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».

Что получают лучшие экспортёры?

Поздравляя победителей и призёров конкурса, заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин отметил, что Средний Урал всегда был экспортоориентированным регионом.

– Сегодня доля экспорта в валовом региональном продукте у нас составляет 24 процента. Основные экспортные направления — это металлургия, приборостроение и ряд других традиционных для Урала отраслей. Но на пятки традиционным экспортёрам уже наступает современная экономика — IT-сфера, цифровые технологии. Задача властей — дать экспортёрам инструмент, который позволит им расширять географию поставок, а также обеспечить им безопасность при работе с контрагентами и создать условия для здоровой конкуренции, – подчеркнул Дмитрий Ионин.

Правда на уточняющий вопрос корреспондента «ОГ» о том, какие именно преференции со стороны государства получают успешные свердловские экспортёры, замгубернатора ответить не смог, попросив переадресовать его профильным специалистам (видимо, сам Ионин ещё не успел полностью погрузиться в тему, так как занимает эту должность с 18 октября, то есть чуть более недели).

Вместо него о поддержке экспортёров рассказал председатель правления Росэксимбанка (входит в группу РЭЦ) Азер Талибов:

– Группа Российского экспортного центра предоставляет компаниям кредитно-гарантийную поддержку и обеспечивает безопасность сделок и страхования. Есть такие инструменты, как выдача кредита иностранному покупателю. Наши экспортёры им активно пользуются, потому что покупатели зачастую требуют рассрочки платежа. В прошлом году мы поддержали в УрФО проекты на сумму 880 млн долларов.

На региональном уровне экспортёрам помогает также Центр поддержки экспорта Свердловской области. По словам заместителя министра международных и внешнеэкономических связей региона Людмилы Берг, наиболее востребованными мерами являются финансирования выставок и бизнес-миссий, содействие в размещении информации о предприятиях-экспортёрах на международных интернет-площадках, а также налаживание контактов с торговыми представительствами России за рубежом.

Как пандемия повлияла на экспортёров? Из-за пандемии коронавируса российские экспортёры столкнулись со сложностями при поиске новых бизнес-партнёров, так как многие выставки и форумы были отменены или переведены в онлайн-формат. При этом в целом, как отмечают эксперты, сильно от всей этой ситуации экспорт не пострадал. В первом полугодии текущего года объём экспорта из Уральского федерального округа составил 18,2 млрд долларов, из них 7,8 млрд долларов пришлось на несырьевой неэнергетический экспорт. И если в целом экспорт вырос на 25 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, то объём несырьевого неэнергетического экспорта — на 35 процентов.

Справка «ОГ» По данным РЭЦ, за январь-август 2021 года Свердловская область занимает 10-е место в рейтинге регионов по объёму экспорта (он составил 6 млрд долларов). Доля региона в российском экспорте составляет 2 процента. Лидерами среди вывозимых товаров являются медь, чёрные металлы и продукты неорганической химии. Основные рынки – Китай, Турция и США.