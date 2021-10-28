Доходы и расходы свердловского бюджета в 2022 году вырастут по сравнению с плановыми значениями

В 2022 году в регионе увеличатся расходы на соцполитику, спорт и здравоохранение. Фото: Павел Ворожцов.

Правительство Свердловской области рассмотрело проект бюджета региона на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. Согласно документу, доходы и расходы областной казны в следующем году будут выше плановых показателей, обозначенных в прошлогоднем указе.

Как говорится в проекте бюджета на 2022 год, доходы бюджета региона в следующем году составят 331,9 миллиарда рублей, а расходы – 341,2 миллиарда. Напомним, в указе о бюджете Свердловской области на 2021 и плановый период 2022-2023 годов, опубликованном в декабре прошлого года, отражено, что доходы в 2022 году планируются в размере 286,2 млрд рублей, а расходы - 298,7 млрд рублей.

При этом если ранее, согласно плановым показателям, дефицит бюджета должен был составить в следующем году 12,5 млрд рублей, то в проекте бюджета, который одобрило свердловское правительство 28 октября, дефицит указан в размере 9,3 млрд рублей - это в четыре раза меньше, чем в нынешнем году (40,6 млрд рублей).

По словам министра финансов Свердловской области Александра Старкова, в 2022 году в регионе увеличатся расходы на соцполитику, спорт и здравоохранение. Расходы на соцполитику в следующем году запланированы в сумме 89,8 миллиарда рублей, на здравоохранение, с учётом средств бюджета Территориального фонда ОМС, планируют потратить 104,9 миллиарда рублей. Бюджетные ассигнования на подготовку к Всемирной летней Универсиаде 2023 года в 2022 году составят 27 миллиардов рублей, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Проект бюджета на следующий год и плановый период сформирован на базовом варианте прогноза социально-экономического развития Среднего Урала, предполагающем восстановление экономической активности. В ближайшее время документ будет внесён в Заксобрание Свердловской области, где продолжится работа над проектом.