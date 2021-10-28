Дефицит бюджета Свердловской области в 2022 году сократится в четыре раза

Финансовая поддержка муниципалитетов в 2022 году вырастет на 6,4 миллиарда рублей. Фото: Павел Ворожцов

Правительство Свердловской области одобрило проект закона об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. В следующем году доходы и расходы региональной казны значительно увеличатся по сравнению с показателями, которые были запланированы ранее.

Согласно законопроекту доходы бюджета Свердловской области в 2022 году достигнут 331,9 млрд рублей, расходы – 341,2 млрд. Таким образом, дефицит составит 9,3 млрд рублей, что в четыре раза меньше прогнозируемого размера дефицита в 2021 году.

По сравнению с показателями, которые были утверждены законом об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, расходы региона в 2022 году увеличатся более чем на 42 млрд рублей.

– Действительно, речи об оптимизации расходов сегодня не идёт. У нас, наоборот, наблюдается тенденция увеличения расходных составляющих – в сферах национальной экономики, ЖКХ, транспорта, здравоохранения и социальной политики, – заявил во время брифинга по итогам вчерашнего заседания регионального правительства министр финансов Свердловской области Александр Старков.

Глава областного минфина рассказал о том, что в 2022 году расходы на социальную политику запланированы в размере 89,8 млрд рублей. Зарплаты работников бюджетной сферы будут проиндексированы на 4 процента.

Финансовая поддержка муниципалитетов составит 32,1 млрд рублей, на строительство новых объектов Универсиады заложено 27 млрд рублей. На реализацию национальных проектов предусмотрено 36,8 млрд рублей из областного и федерального бюджетов.

Важнейшая статья расходов – здравоохранение. На него, с учётом средств бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования, планируется потратить 104,9 млрд рублей. Это на 11,3 млрд рублей больше, чем в 2021 году. На борьбу с пандемией коронавируса зарезервировано 3 млрд рублей, что почти в 5 раз превышает аналогичные расходы текущего года.

Кроме того, в бюджете учтено финансирование строительства и реконструкции школ, детских садов, медицинских учреждений, объектов спорта и культуры.

Доходы бюджета в следующем году, по сравнению с запланированным год назад показателем, увеличатся ещё заметнее, чем расходы, – почти на 46 млрд рублей. За счёт чего удастся достичь такого роста доходов, министр финансов во время брифинга не прояснил.

Добавим, что работа над основным финансовым документом региона будет продолжена: в ближайшее время законопроект будет внесён в Законодательное собрание Свердловской области.

Кстати По словам Александра Старкова, государственный долг Свердловской области заложен на 2022 год в размере 113 млрд рублей (на 1 октября 2021 года он составляет 106 млрд рублей).