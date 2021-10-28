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28 октября 2021, 19:12

Депутаты Госдумы РФ приняли в первом чтении проект федерального бюджета на 2022-2024 годы

Госдума РФ

Госдума РФ приняла в первом чтении проект закона о федеральном бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. Фото: сайт Госдумы.

В четверг, 28 октября, Госдума РФ приняла в первом чтении проект закона о федеральном бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. По словам министра финансов РФ Антона Силуанова, в ближайшие два года бюджет будет профицитным.

Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

"Главная цель, главный приоритет бюджетной политики - это содействие достижению национальных целей. В этих целях произведена концентрация финансовых ресурсов на приоритетных мероприятиях и программах", - сказал Антон Силуанов.

Как заявлял министр ранее, в ближайшие три года доходы в федеральную казну будут стабильно удерживаться выше 25 трлн рублей. Это значительно превышает параметры бюджета, планировавшиеся ранее. При этом расходы ежегодно будут расти, а в 2024 году они превысят доходы: в 2022 году – 23,6 трлн рублей, в 2023 году – 25,1 трлн рублей, в 2024 году – 26,1 трлн рублей.

В 2022 и 2023 году бюджет будет профицитным с объёмом профицита в пределах 1% ВВП. С 2024 года Минфин РФ ожидает дефицит, который составит около 0,2% от валового внутреннего продукта.

К слову, сегодня, 28 октября, правительство Свердловской области также рассматривало проект бюджета региона на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. Согласно документу, доходы и расходы областной казны в следующем году будут выше плановых показателей, обозначенных в прошлогоднем указе.

Областная газета Свердловской области

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