Не забывайте паспорт! В ТЦ Екатеринбурга заработала система QR-кодов

Уже утром на входе в ТЦ появились небольшие очереди. Фото: Елизавета Порошина

С сегодняшнего дня попасть в общественные места, в том числе в торговые центры и магазины, где не продаются товары первой необходимости, можно только по QR-коду. Как убедился журналист "Областной газеты", система действительно заработала.

Из пяти торговых центров, которые мы посетили утром 30 октября, QR-коды проверяют во всех пяти. Правда, с разной степенью дотошности. Например, в небольших ТЦ "Бум" и "Ботаника Молл" оказалось достаточным предъявить рабочий QR-код. А в ТРЦ "Гринвич" и "Мегаполис" и ТЦ "Успенский" QR-код не только отсканировали, но и сверили информацию из справки с паспортными данными. За время проверки справок тут даже скопились небольшие очереди.

Для большинства посетителей необходимость предъявить QR-код не стала сюрпризом. Молодёжь показывала справки в электронном виде, люди постарше - в бумажном. Фото: Елизавета Порошина

Немного иначе система работает в заведениях общепита. В крупных точках фаст-фуда наличие QR-кода проверяют прямо на входе. В небольшие кофейни можно зайти без них, но без необходимого документа вам откажут в обслуживании.

Напомним, указ о расширении перечня зон, свободных от коронавируса, и.о. губернатора области Алексей Шмыков подписал 27 октября.