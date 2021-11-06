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Экономика
6 ноября 2021, 11:17

Страны ОПЕК+ сохранили план по увеличению добычи нефти в декабре

Цены на бензин

Нарастить производство нефти свыше договорённостей в текущих условиях невозможно из-за сокращения спроса и потенциального падения ценФото: Алексей Кунилов

Страны ОПЕК+ провели очередную министерскую встречу. По итогам было принято решение сохранить план по увеличению добычи нефти на 400 тысяч баррелей в сутки и в декабре.

С российской стороны на онлайн-встрече присутствовал заместитель председателя Правительства РФ Александр Новак, сообщает пресс-служба кабмина.

"Ранее планировалось начиная с августа увеличивать объёмы добычи нефти на 400 тыс. баррелей ежемесячно до конца октября 2022 года. Сегодня было решено в декабре сохранить эти параметры. Мы понимаем,  что рынок восстанавливается, поэтому с августа по декабрь на рынок добавлено дополнительно 2 млн баррелей", – пояснил решение вице-премьер.

Ожидается, что суммарный рост спроса на нефть в этом году достигнет 5–6 млн баррелей в сутки.

Напомним, что в апреле страны договорились об увеличении добычи нефти в мае и июне на 350 тысяч баррелей в сутки, а в июле – на 441 тысячу. В рамках сделки Россия за эти три месяца планировала нарастить добычу на 114 тысяч баррелей в сутки.

По итогам прошлого заседания стран ОПЕК+, Россия увеличила добычу примерно на 100 тысяч баррелей в сутки дополнительно к августу в сентябре и октябре. На ноябрь действовали договорённости об увеличении добычи нефти на 400 тысяч баррелей в сутки.

Областная газета Свердловской области

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