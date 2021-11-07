Темы дня

Экономика
7 ноября 2021, 14:01

Правительство в 2021 году выделит Екатеринбургу 651 миллион рублей на трамвайную ветку в Академический

Мамочки гуляют в Академическом

Академический активно развивается и уже давно ждёт трамвайную ветку. Фото: Галина Соловьёва

Правительство РФ досрочно направит деньги на развитие регионов. Более 1,1 миллиарда рублей выделили на объекты инфраструктуры в Екатеринбурге и Уфе.

Такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом сообщает пресс-служба Правительства России.

Эти деньги были предусмотрены в бюджете на 2022-2023 годы, но регионы смогут получить их сейчас. Средства пойдут на строительство трамвайной ветки в Академический. Работы будут идти по улицам Вильгельма де Генина, Серафимы Дерябиной и Токарей.

В Уфе деньги направят на ускоренное строительство водовода в Кировском и Дёмском районах.

Напомним, что официальный старт строительству трамвайной линии в Академический был дан в июле этого года в рамках визита в столицу Урала главы Минстроя РФ Ирека Файзуллина. Муниципальный контракт на строительство ветки заключён с  АО "Трест "Уралтрансспецстрой". Стоимость первого этапа проекта составит 2,667 млрд рублей. Ожидается, что строительство будет завершено к 300-летию Екатеринбурга.

Читайте также:

Опубликован проект реконструкции улицы Серафимы Дерябиной в Екатеринбурге.

Трамвайную ветку из Академического дотянут до Широкой Речки в Екатеринбурге.

Фото: скрин документа
Фото: скрин документа

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
07.11.2021, 16:12 / Общество
Якутского шамана Александра Габышева задержали в Екатеринбурге
07.11.2021, 15:20 / Общество
Суд арестовал на два месяца мужчину, который стрелял по машине врача в Асбесте
07.11.2021, 14:30 / Общество
В Свердловской области на 8 ноября объявлено предупреждение о непогоде
07.11.2021, 14:01 / Экономика
Правительство в 2021 году выделит Екатеринбургу 651 миллион рублей на трамвайную ветку в Академический
07.11.2021, 13:10 / Общество
В России коронавирусную инфекцию за сутки подхватили 39 165 человек