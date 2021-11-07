Правительство в 2021 году выделит Екатеринбургу 651 миллион рублей на трамвайную ветку в Академический

Академический активно развивается и уже давно ждёт трамвайную ветку. Фото: Галина Соловьёва

Правительство РФ досрочно направит деньги на развитие регионов. Более 1,1 миллиарда рублей выделили на объекты инфраструктуры в Екатеринбурге и Уфе.

Такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом сообщает пресс-служба Правительства России.

Эти деньги были предусмотрены в бюджете на 2022-2023 годы, но регионы смогут получить их сейчас. Средства пойдут на строительство трамвайной ветки в Академический. Работы будут идти по улицам Вильгельма де Генина, Серафимы Дерябиной и Токарей.

В Уфе деньги направят на ускоренное строительство водовода в Кировском и Дёмском районах.

Напомним, что официальный старт строительству трамвайной линии в Академический был дан в июле этого года в рамках визита в столицу Урала главы Минстроя РФ Ирека Файзуллина. Муниципальный контракт на строительство ветки заключён с АО "Трест "Уралтрансспецстрой". Стоимость первого этапа проекта составит 2,667 млрд рублей. Ожидается, что строительство будет завершено к 300-летию Екатеринбурга.

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Фото: скрин документа