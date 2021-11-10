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Экономика
10 ноября 2021, 20:50

На устройствах Apple начали принимать к оплате карты "Мир"

Карта "Мир"

Сейчас обладатели гаджетов Apple могут оплачивать картой "Мир" различные сервисы компании, включая подписку в Apple Music, Apple TV и Apple Podcasts, а также приложения в App Store. Фото: Галина Соловьёва.

Пользователи устройств Apple получили возможность оплачивать покупки картами "Мир". Ранее компания работала только с тремя платёжными системами - Visa, MasterCard и American Express.

Упоминание о том, что к платежу принимаются карты российской системы "Мир", появилось в меню "Способы оплаты". Чтобы расплачиваться картами "Мир" через Apple Pay, устройство должно быть обновлено до определённой версии операционной системы: iPhone и iPad - до версии iOS 14.5, Apple Watch - до версии 7.5, MacBook - до версии 11.3.

Сейчас обладатели гаджетов Apple могут оплачивать картой "Мир" различные сервисы компании, включая подписку в Apple Music, Apple TV и Apple Podcasts, а также приложения в App Store.

В июле восемь крупнейших российских банков, среди которых Сбербанк, Тинькофф банк, ВТБ, Почта банк, подключили карты "Мир" к Apple Pay.

Областная газета Свердловской области

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