Евгений Куйвашев выступит в Заксобрании Свердловской области с докладом о бюджете на 2022 год

С докладом о законопроекте на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов выступит губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Фото: Павел Ворожцов.

На следующей неделе, 16-17 ноября, состоится второе заседание нового состава Заксобрания Свердловской области, где будет обсуждаться проект регионального бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. С докладом о законопроекте выступит губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

По словам председателя Заксобрания Людмилы Бабушкиной, повестка второго заседания включает в себя 59 вопросов, из которых 27 – законопроекты.

"Главным и основополагающим вопросом в повестке предстоящего заседания является рассмотрение проекта закона о бюджете Свердловской области на ближайшие три года. <...> На очередном заседании законопроект о бюджете будет рассмотрен в первом чтении, а затем начнёт работу временная согласительная комиссия, которая призвана уточнить ряд параметров доходных и расходных статей", - передаёт слова Людмилы Бабушкиной пресс-служба свердловского парламента.

Как ранее писала "Областная газета", в проекте закона сказано, что доходы бюджета региона в следующем году составят 331,9 миллиарда рублей, а расходы – 341,2 миллиарда. Дефицит указан в размере 9,3 млрд рублей – это в четыре раза меньше, чем в нынешнем году (40,6 млрд рублей).

По словам министра финансов Свердловской области Александра Старкова, в 2022 году в регионе увеличатся расходы на соцполитику, спорт и здравоохранение. Расходы на соцполитику в следующем году запланированы в сумме 89,8 миллиарда рублей, на здравоохранение, с учётом средств бюджета Территориального фонда ОМС, планируют потратить 104,9 миллиарда рублей. Бюджетные ассигнования на подготовку к Всемирной летней Универсиаде 2023 года в 2022 году составят 27 миллиардов рублей, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Напомним, что сегодня, 11 ноября, - последний день отпуска Евгения Куйвашева. С 18 октября обязанности губернатора Свердловской области исполнял его первый заместитель Алексей Шмыков.