Темы дня

Экономика
11 ноября 2021, 19:32

Кабмин РФ выделит более 2 миллиардов рублей на помощь учреждениям культуры

  Ксения Лязер
Кукольный театр

Председатель Правительства подчеркнул, что организации культуры должны исполнять свои обязательства по коммунальным, налоговым и другим платежам. Фото: Алексей Кунилов.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провёл 11 ноября очередное заседание Правительства, где обсуждались меры поддержки россиян и пострадавших от коронавируса отраслей. По словам председателя кабмина, на поддержку учреждений культуры будет выделено более 2 млрд рублей.

"По-прежнему действуют различные ограничения при посещении культурных мероприятий. В результате театры, музеи, концертные и выставочные залы испытывают финансовые трудности", - передаёт слова Михаила Мишустина пресс-служба кабмина.

Он напомнил, что Правительство многократно оказывало поддержку сфере культуры в период пандемии. И помощь таким учреждениям будет продолжаться.

Председатель Правительства подчеркнул, что организации культуры должны исполнять свои обязательства по коммунальным, налоговым и другим платежам и, конечно, по зарплатам для своих сотрудников, причём в полном объёме, чтобы сохранить коллективы и продолжить деятельность.

Напомним, ранее Михаил Мишустин сообщал о выделении дополнительных 6,5 млрд рублей на развитие космической отрасли. Средства направляются по поручению Президента России. Также премьер-министр подписывал постановление в котором сказано, что в регионы России дополнительно направят 1,9 млрд рублей на дооснащение детских театров, обновление и пополнение книжных фондов библиотек.

Сюжет

Распространение коронавируса
Публикуем официальную информацию о заболевших новой коронавирусной инфекцией

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
11.11.2021, 19:58 / Общество
Глава комитета Совфеда РФ по соцполитике заявила о росте неплательщиков алиментов
11.11.2021, 19:32 / Экономика
Кабмин РФ выделит более 2 миллиардов рублей на помощь учреждениям культуры
11.11.2021, 18:43 / Общество
Закупку на снос здания аэровокзала "Уктус" приостановили по требованию свердловского УФАС
11.11.2021, 18:14 / Спорт
В баскетбольной Суперлиге четвёрка лидеров
11.11.2021, 18:13 / Спорт
В Нижнем Тагиле ждут летающих лыжников из 19 стран