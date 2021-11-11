Кабмин РФ выделит более 2 миллиардов рублей на помощь учреждениям культуры

Председатель Правительства подчеркнул, что организации культуры должны исполнять свои обязательства по коммунальным, налоговым и другим платежам. Фото: Алексей Кунилов.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провёл 11 ноября очередное заседание Правительства, где обсуждались меры поддержки россиян и пострадавших от коронавируса отраслей. По словам председателя кабмина, на поддержку учреждений культуры будет выделено более 2 млрд рублей.

"По-прежнему действуют различные ограничения при посещении культурных мероприятий. В результате театры, музеи, концертные и выставочные залы испытывают финансовые трудности", - передаёт слова Михаила Мишустина пресс-служба кабмина.

Он напомнил, что Правительство многократно оказывало поддержку сфере культуры в период пандемии. И помощь таким учреждениям будет продолжаться.

Председатель Правительства подчеркнул, что организации культуры должны исполнять свои обязательства по коммунальным, налоговым и другим платежам и, конечно, по зарплатам для своих сотрудников, причём в полном объёме, чтобы сохранить коллективы и продолжить деятельность.

Напомним, ранее Михаил Мишустин сообщал о выделении дополнительных 6,5 млрд рублей на развитие космической отрасли. Средства направляются по поручению Президента России. Также премьер-министр подписывал постановление в котором сказано, что в регионы России дополнительно направят 1,9 млрд рублей на дооснащение детских театров, обновление и пополнение книжных фондов библиотек.