По итогам 2021 года госдолг Свердловской области снизится на 5%

Снижение госдолга планируется на 5%. Фото: Алексей Кунилов

Власти Свердловской области продолжают работу над погашением государственного долга региона. По итогам 2021 года его размер должен снизится ориентировочно на 5%.

Итоговая сумма долга должна составить примерно 108,5 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерство финансов Свердловской области.

"По предварительной оценке, объём государственного долга Свердловской области по итогам 2021 года будет находиться в пределах уровня, сложившегося на 1 ноября текущего года, это 108,5 млрд рублей", - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что существующий уровень долговой нагрузки не влечёт дополнительных ограничений для региона и позволяет пользоваться всеми инструментами финансирования.

При этом по данным на 1 октября 2021 года задолженность региона составляла 106 млрд рублей. То есть за месяц госдолг Свердловской области вырос почти на 2,5 млрд рублей.

Министр финансов Свердловской области Александр Старков ранее сообщал, что в следующем году в бюджете региона запланированы расходы на снижение долга. "Отмечу, что сегодня регион погасил все коммерческие кредиты, которые были в структуре госдолга", – цитирует департамент информполитики Свердловской области главу финансового ведомства.

Напомним, на 1 января 2021 года регион имел задолженность в 114,4 млрд рублей.