Средний Урал вошёл в ТОП-10 налогоплательщиков

Самую большую долю поступлений в бюджет всех уровней в нашей стране обеспечивают Москва (21 процент от общего объёма налогов), ХМАО-Югра (9 процентов) и Санкт-Петербург (7 процентов). Фото: Алексей Кунилов

Свердловская область по итогам 2020 года заняла 9-е место среди регионов России по объёму уплаченных налоговых платежей. Об этом свидетельствуют данные проекта «API Контур.Фокус». Согласно исследованию, налоговые отчисления предприятий, работающих в нашем регионе, составляют 2 процента от общей суммы налогов, уплаченных всеми предприятиями страны.

Специалисты проанализировали данные о 224 крупнейших компаниях региона, которые выставили данные о выплаченных ими налогах и сборах в открытый доступ. В результате исследования оказалось, что поступление самой высокой доли налогов и сборов в бюджет России и Свердловской области обеспечивают пять отраслей:

15,6 процента – строительные компании,

13,3 процента – производители товаров повседневного спроса (в частности, пищевой и лёгкой промышленности),

11,6 процента – предприятия машиностроительной отрасли,

9,9 процента – металлургические компании,

8,7 процента – производители стройматериалов.

Между тем, как ранее писала «Областная газета» (номер от 17.07.2021 года), по данным управления ФНС России по Свердловской области, вклад свердловских металлургов в пополняемость бюджета – выше. В 2020 году среди предприятий, перечисливших в виде налогов в бюджет нашего региона свыше 1 млрд рублей, – пять металлургических компаний.

Цифры По данным ФНС, в консолидированный бюджет Российской Федерации в 2020 года в виде налогов поступил 21 трлн рублей. За январь-июль 2021 года в консолидированный бюджет России в виде налогов перечислено 15,7 трлн рублей. Из этой суммы поступления, обеспеченные налогоплательщиками Свердловской области, составляют 280,9 млрд рублей, или 1,8 процента.

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