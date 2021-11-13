Владимир Путин заявил, что по итогам 2021 года рост ВПП составит до 4,7 %

Он сделал заявление, выступая на онлайн-саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин сообщил, что рост российского ВВП по итогам 2021 года составит до 4,7%. Заявление он сделал во время онлайн-саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Мы уже вернулись на допандемийный уровень по росту ВВП, и в 2021 году, по нашим оценкам, он составит до 4,7 %. Конечно, это не самый высокий в регионе рост, но и не самый низкий. Это для нашей экономики вполне хороший показатель", - сообщил глава государства.

Он также отметил, что прирост мирового ВВП по итогам года составит 5,9%. Для экономик АТЭС этот показатель будет ещё выше – в среднем 6,4%.

Напомним, Минэкономики РФ ещё в июле заявило о выходе ВВП на допандемийный уровень. Рост валового внутреннего продукта России в июне в годовом выражении составил 8,5%. Показатель на +0,1% превысил уровень четвёртого квартала доковидного 2019 года с исключением сезонности.