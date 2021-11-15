Эльвира Набиуллина заявила, что высокая инфляция разрушает благополучие людей

Эльвира Набиуллина выступила в Госдуме. Фото: пресс-служба Кремля

Председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина рассказала о влиянии инфляции на благополучие людей. По её словам, инфляция его разрушает.

Такое заявление глава ЦБ РФ сделала во время своего выступления в Госдуме, сообщает ТАСС.

"Высокая инфляция действительно разрушает благополучие. И когда нам говорят, что можно и попустить инфляцию, главное держать ставку низкой, мы не можем с этим согласиться. Инфляция - реальная беда, которая делает людей беднее", - сказала Эльвира Набиуллина.

Она добавила, что рост инфляционных ожиданий и его влияние на финансовое поведение показывает, как люди боятся обесценивания валюты.

Повышением ключевой ставки Центробанк пытается предотвратить рост инфляции. Эльвира Набиуллина подчеркнула, что на ближайших заседаниях будут рассматривать необходимость дальнейшего повышения.

Напомним, в октябре Центробанк РФ поднял ключевую ставку до 7,5%. Это было шестое повышение подряд.