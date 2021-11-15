Глава Росстата прокомментировал сообщение о 99 процентах россиян, прошедших перепись населения

В соцсетях пользователи написали около 15 тысяч критических сообщений о ВПН. В жалобах, в частности, говорилось о том, что до кого-то переписчик не дошёл. Видимо, не все люди знали о работе переписных участков. Фото: Ольга Белоусова

В России завершился первый этап переписи населения. Собрав необходимую информацию, статистики приступили к её обработке. Первые оперативные данные они обещают обнародовать уже в январе.

Как рассказал в ходе вчерашней пресс-конференции руководитель Федеральной службы государственной статистики (Росстата) Павел Малков, в проведении Всероссийской переписи населения (ВПН) были задействованы около 340 тысяч человек. Не обошлось без происшествий: нападений на персонал и случаев заболеваний. У трёх тысяч переписчиков обнаружили коронавирус. На такие ситуации предусмотрена страховка.

В этом году кроме традиционного общения с переписчиками, россиянам был доступен и цифровой формат участия в ВПН - на портале "Госуслуг". Такой возможностью воспользовались представители 10 млн домохозяйств - 25 млн человек.

Всего же перепись прошли более 50 млн домохозяйств (в один переписной лист вносились данные сразу обо всех членах семьи, проживающих вместе). Озвученные ранее замглавы Росстата Павлом Смеловым данные о 99 процентах жителей страны, принявших участие в переписи, Павел Малков назвал некорректными.

- Это доля исполнения организационного плана сбора данных, а не численности населения. Причём эта цифра получена сложением данных из всех источников информации, в том числе из административных, а не только в ходе самой переписи. Так что информация о гражданах, которые не заполнили переписные листы, при обработке данных всё равно будет учтена. Все 100 процентов переписать невозможно, мы это понимаем, - пояснил глава Росстата.

В отдалённых территориях страны ВПН ещё продолжится до декабря, однако это не мешает статистикам начать обработку полученных сведений. Окончательные данные появятся к концу следующего года.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 No1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации»

Опубликовано в №211 от 16.11.2021