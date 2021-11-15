Темы дня

Экономика
15 ноября 2021, 20:45

Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки жителям ДНР и ЛНР

Владимир Путин

Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной помощи жителям регионов Донецкой и Луганской областей Украины. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной помощи жителям регионов Донецкой и Луганской областей Украины. Кабмину РФ поручено реализовать положения документа в течение месяца.

Как говорится в тексте документа, опубликованного на интернет-портале правовой информации, организовать гуманитарную поддержку поручено в целях защиты прав и свобод человека, недопущения дальнейшего снижения уровня жизни в условиях продолжающейся экономической блокады и ухудшения ситуации в связи с распространением коронавируса.

Правительству РФ поручено смягчить условия для поступления на российский рынок товаров, произведённых в ДНР и ЛНР, чтобы они, в частности, могли участвовать в госзакупках наравне с отечественными товарами. Кабмин также должен будет:

  • определить перечень товаров из Украины, на которые не будут применяться количественные ограничения экспорта и импорта;
  • утвердить пограничные пункты, через которые будут поставляться такие товары;
  • обеспечить внесение в законодательство РФ поправок, необходимых для реализации данного указа.

Документ вступил в силу с 15 ноября.

Читайте также:

Россия продлила действие продуктового эмбарго.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
15.11.2021, 20:45 / Экономика
Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки жителям ДНР и ЛНР
15.11.2021, 20:17 / Общество
Екатеринбурженка отсудила у дорожной службы более 200 тысяч рублей за колею на дороге
15.11.2021, 19:44 / Общество
В 17% кафе Свердловской области не проверяют QR-коды
15.11.2021, 19:26 / Общество
В Нижнем Тагиле завершилось строительство нового въездного знака
15.11.2021, 18:37 / Общество
В работе «Мотива» произошёл сбой