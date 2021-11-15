Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки жителям ДНР и ЛНР

Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной помощи жителям регионов Донецкой и Луганской областей Украины. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной помощи жителям регионов Донецкой и Луганской областей Украины. Кабмину РФ поручено реализовать положения документа в течение месяца.

Как говорится в тексте документа, опубликованного на интернет-портале правовой информации, организовать гуманитарную поддержку поручено в целях защиты прав и свобод человека, недопущения дальнейшего снижения уровня жизни в условиях продолжающейся экономической блокады и ухудшения ситуации в связи с распространением коронавируса.

Правительству РФ поручено смягчить условия для поступления на российский рынок товаров, произведённых в ДНР и ЛНР, чтобы они, в частности, могли участвовать в госзакупках наравне с отечественными товарами. Кабмин также должен будет:

определить перечень товаров из Украины, на которые не будут применяться количественные ограничения экспорта и импорта;

утвердить пограничные пункты, через которые будут поставляться такие товары;

обеспечить внесение в законодательство РФ поправок, необходимых для реализации данного указа.

Документ вступил в силу с 15 ноября.

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