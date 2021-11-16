В Екатеринбурге набирают популярность сети продуктов для здорового питания

Особенностью сети "ВкусВилл" является реализация продуктов и готовых блюд для здорового питания. Фото: Владимир Мартьянов

В Екатеринбурге появится ещё одна федеральная торговая сеть. В декабре в уральской столице обещают открыть несколько продуктовых магазинов "ВкусВилл". Особенностью этой сети является реализация продуктов и готовых блюд для здорового питания. Судя по растущему числу подобных торговых точек в крупных городах, стремление людей к быстрой, но при этом полезной еде становится трендом.

Как сообщили "Областной газете" в пресс-службе компании, в настоящее время в помещениях идёт ремонт. Адреса магазинов официально пока не называются, но по данным СМИ, они расположатся напротив железнодорожного вокзала (на Челюскинцев, 25) и рядом с ТРЦ "Гринвич" (на Куйбышева, 21).

Как отмечается на сайте "ВкусВилла", у него нет собственных производств, вся продукция закупается у небольших поставщиков. Компания заявляет, что в их продуктах нет красителей, усилителей вкуса, ароматизаторов, излишних консервантов, поэтому весь товар имеет минимальный срок годности.

Екатеринбургский нутрициолог Анастасия Гюбнер подтверждает эти заверения:

- Это сеть с продукцией действительно хорошего качества. Когда я жила в Москве, только там и закупалась, - говорит специалист.

Добавим, что с недавнего времени в Екатеринбурге активно развивается местная сеть подобного формата - "Жизньмарт". В этих магазинах продаются как готовые блюда, так и наборы для приготовления еды. Представлены блюда для вегетарианцев. В некоторых точках оборудованы места для обеденного перерыва, чтобы покупатели могли тут же поесть. "Жизньмарт" также делает акцент на свежести и пользе реализуемой продукции. Сейчас в Екатеринбурге насчитывается около 20 магазинов-кафе в разных частях города, два супермаркета готовятся к открытию.

Растущую популярность магазинов готовых полезных блюд заведующая кафедрой технологии питания Института торговли, пищевых технологий и сервиса УрГЭУ Ольга Чугунова объясняет двумя факторами:

- У людей становится всё меньше времени на приготовление пищи, и в то же время они стремятся ограничить потребление вредных гамбургеров и подобного фастфуда.

По словам Анастасии Гюбнер, несмотря на открытие новых магазинов здорового питания, их в Екатеринбурге всё ещё сильно недостаёт.

- Если оценить продукты некоторых сетей так называемого здорового питания, то многие продукты в них окажутся не более чем примером намеренного или неосознанного введения в заблуждение покупателей, которые не имеют глубоких знаний об ингредиентах, - отмечает Анастасия.