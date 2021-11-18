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18 ноября 2021, 12:34

Банк России выпустил памятные монеты в исторический день рождения Екатеринбурга

Памятная монета "Екатеринбург - город трудовой доблести"

Памятная монета "Екатеринбург - город трудовой доблести" вышла в исторический день рождения столицы Урала. Фото: с сайта Банк России

В исторический день рождения Екатеринбурга, 18 ноября, Банк России выпустил памятные монеты из серии "Города трудовой доблести". На 10-рублёвой монете, посвящённой столице Урала, изображён памятник Уральскому добровольческому танковому корпусу.

Монеты, посвящённые Екатеринбургу, выпущены из стали с латунным гальваническим покрытием тиражом один миллион штук. Они являются законным средством наличного платежа на территории страны и обязательны к приёму по номиналу.

"Екатеринбургу и Свердловской области посвящены несколько монет Банка России, выпущенные в разные годы. Некоторые из них уже стали нумизматическими редкостями. Например, небольшими тиражами выпущены серебряные трёхрублевые монеты с изображением дома Севастьянова в Екатеринбурге, Троицкого собора в Верхотурье и Невьянской наклонной башни. Посвящена Екатеринбургу и одна из четырёх памятных монет из серебра, которые вышли в честь проведения в нашей стране чемпионата мира по футболу. Благодаря тонкому искусству художников-медальеров на этих монетах рассказаны целые истории. Памятная монета, посвящённая столице Среднего Урала как городу трудовой доблести, рассказывает историю о трудовом подвиге уральского города в годы Великой Отечественной войны", – рассказал начальник Уральского ГУ Банка России Рустэм Марданов.

Напомним, что почётное звание "Город трудовой доблести" Екатеринбург и Нижний Тагил получили в июле 2020 года. Монеты в честь Нижнего Тагила в этой серии выйдут в 2023 году. Сегодня Банк России также выпустил монеты "Город трудовой доблести", посвящённые таким городам, как Боровичи, Иваново и Омск.

В планах ЦБ РФ также выпуск серебряной монеты номиналом три рубля в серии "Города" "300-летие основания г. Нижнего Тагила" в 2022 году и десятирублевая монета из стали с латунным гальваническим покрытием "XXXII Всемирная летняя универсиада 2023 года в г. Екатеринбурге" в 2023 году.

Добавим, что в исторический день рождения Екатеринбурга в почтовое обращение также поступили открытки "Город трудовой доблести".

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Областная газета Свердловской области

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