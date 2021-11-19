Владимир Путин предложил на тысячу повысить прожиточный минимум и МРОТ

На повышение прожиточного минимума и МРОТ будет направлено порядка 30 млрд рублей из федерального бюджета. Фото: Алексей Кунилов.

Президент России Владимир Путин предложил дополнительно повысить прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2022 году. В сравнении с этим годом они вырастут на 8,6%.

В ходе совещания по социальным вопросам глава государства напомнил, что в проекте федерального бюджета на будущий год уже заложена индексация прожиточного минимума на 2,5%. Однако этого не достаточно, поскольку "такие параметры значительно отстают от уровня текущей инфляции".

В связи с этим было озвучено предложение установить более высокую планку прожиточного минимума – повысить на 8,6%. Таким образом, в целом по стране он должен вырасти до 12 654 рублей в месяц, что на тысячу рублей больше, чем сегодня.

Владимир Путин также отметил, что одновременно с индексацией размера прожиточного минимума в следующем году должен вырасти и МРОТ. Он составит 13 890 рублей в месяц (рост на 8,6%; +1100 рублей к сегодняшнему показателю).

Президент России поручил подготовить поправки о повышенной индексации в 2022 году прожиточного минимума и МРОТ. Ожидается, что а ближайшие дни внесу их в Госдуму. "Прошу депутатов поддержать их в ходе второго чтения законопроекта о федеральном бюджете", - передаёт слова главы государства пресс-служба Кремля.

Повышение прожиточного минимума и МРОТ в 2022 году прокомментировала вице-премьер Татьяна Голикова.

"Президентом страны принято решение проиндексировать такие чувствительные для населения показатели, как прожиточный минимум и МРОТ, на уровни, превышающие темпы ожидаемой инфляции, а именно на 8,6%. От индексации этих выплат зависят практически все социальные пособия, которые сегодня выплачиваются детям, а также федеральная и региональная доплата к пенсии и страховые выплаты по больничным листам. В общем повышение этих выплат затронет порядка 16 млн наших граждан", – передаёт её слова пресс-служба кабмина. Основной объём выплат придётся на федеральный бюджет.

По данным Минтруда, на повышение прожиточного минимума и МРОТ будет направлено порядка 30 млрд рублей из федерального бюджета. В министерстве также проинформировали, что прожиточный минимум для трудоспособного населения составит 13 793 рублям, для пенсионеров – 10 882 рублям, детей – 12 274 рублям.

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