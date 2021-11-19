Президент РФ внёс в Госдуму поправки о повышении прожиточного минимума и МРОТ

Прожиточный минимум должен вырасти до 12 654 рублей в месяц, а МРОТ – 13 890 рублей в месяц. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму поправки о повышении прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 8,6%. Соответствующее предложение было озвучено главой государства накануне на совещании по соцвопросам.

"Президент обратился к депутатам и, естественно, правительству, проработать этот вопрос и принять соответствующее решение в рамках второго чтения закона о бюджете", - сообщил на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам его председатель Андрей Макаров. Как уточняет ТАСС, комитет поддержал все поправки президента.

Напомним, ранее глава государства предложил установить более высокую планку прожиточного минимума – повысить на 8,6%. Таким образом, в целом по стране он должен вырасти до 12 654 рублей в месяц, что на тысячу рублей больше, чем сегодня. На тот же процент должен вырасти МРОТ – 13 890 рублей в месяц (+1100 рублей к сегодняшнему показателю).

По данным Минтруда, на повышение прожиточного минимума и МРОТ будет направлено порядка 30 млрд рублей из федерального бюджета. В министерстве также проинформировали, что прожиточный минимум для трудоспособного населения составит 13 793 рублям, для пенсионеров – 10 882 рублям, детей – 12 274 рублям.