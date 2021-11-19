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19 ноября 2021, 19:37

Расходы в бюджете Свердловской области на 2021 год увеличились более чем на 23 миллиарда рублей

Деньги на гербе Свердловской области

Расходы увеличились более чем на 23 миллиарда рублей. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области изменили бюджет на 2021 год. Прогноз по доходам увеличился на 23,2 миллиарда рублей. Расходы увеличились на такую же сумму.

Изменения в бюджет 2021 года внесли на заседании правительства Свердловской области. С учётом увеличения прогноз по доходам составит 317,6 млрд рублей. Об этом сообщает департамент информполитики Свердловской области.

"Такое увеличение доходов позволит обеспечить сбалансированность областного бюджета для выполнения расходных обязательств текущего года в полном объеме", - отметил министр финансов Свердловской области Александр Старков.

Расходы бюджета также увеличились. Они прибавили ещё 23,2 млрд рублей и теперь составят 358,3 млрд рублей. В первую очередь средства идут на поддержку медицины в условиях пандемии. Расходы на обеспечение финансовой устойчивости учреждений здравоохранения вырастут на 4,1 миллиарда рублей:

  • 1,7 млрд рублей будут направлены на социальные выплаты медработникам, работающим с коронавирусом;
  • 254 миллиона рублей выделили на укрепление материально-технической базы государственных медорганизаций;
  • 807,2 миллиона рублей отправили на приобретение лекарств для обеспечения тех, кто получает лечение от COVID-19 дома.

Кроме того, в расходы включили дополнительные средства на строительство в Нижнем Тагиле моста через Нижнетагильский пруд, содержание автодорог, повышение доступности для жителей Свердловской области пригородных железнодорожных перевозок.

Напомним, проект бюджета Свердловской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов региональные депутаты приняли в первом чтении.

Областная газета Свердловской области

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