В 2022 году цены на древесину и металлы не снизятся

Вслед за сталью и изделиями из неё поднялись цены и на цветные металлы, правда, не столь критично — на 35–40 процентов. Так, по данным Лондонской биржи металлов, медь за год подорожала с 7019 до 9666 долларов за тонну. Фото: Павел Ворожцов

С начала года цены на лес-кругляк, пиломатериалы, металлы и продукцию из них выросли в России более чем в два раза. Для их производителей это обернулось сверхприбылью, а вот для строителей и розничных покупателей – ростом расходов на возведение многоквартирных и частных домов. Как говорят эксперты, до конца 2022 года ситуация не улучшится – отечественные промышленники следуют конъюнктуре мировых рынков.

Цены на металл

На прошлой неделе президент Национального объединения строителей Антон Глушков сделал интересное заявление: цены на металл в России увеличились за год более чем в два раза. В первую очередь это касается стоимости железной арматуры, которая используется для возведения многоквартирных домов, мостов и другой транспортной инфраструктуры. По его словам, если смотреть на ту цену, которую мы имеем сейчас, то самая ходовая арматура 16-го диаметра с ноября 2020 года подорожала на 105 процентов. Виной всему стали как естественные факторы — мировой рост цен на металлопрокат и снижение его производства из-за пандемии коронавируса, так и искусственные, в частности, непомерные аппетиты биржевых торговцев.

– Новое колебание цены на арматуру вызвано в том числе спекулятивной политикой трейдеров, – заявил на днях статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов. – Они выкупают объёмы, закладывают свою маржу, а затем продают арматуру по завышенным ценам. При снижении цен трейдеры приостанавливают закупки в ожидании дальнейшего удешевления. По цепочке металлурги сокращают объёмы производства. Далее через отложенный спрос получаем искусственный дефицит и очередной всплеск цены. Очевидно, что это звено на рынке нужно сокращать, максимально переходя на долгосрочные прямые контракты.

В СРО «Уральское объединение строителей» отмечают, что удорожание стройматериалов прошло практически по всем позициям и составило от 15 до 100 процентов. Ещё в сентябре начальник отдела по борьбе с картелями управления Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области Ольга Смирнова заявила, что с начала года цены на металлопродукцию выросли на 45–55 процентов,

а на пиломатериалы – на 20–50 процентов.

Повышение стоимости стройматериалов привело к росту цен на жильё. Например, в Екатеринбурге, по данным портала о недвижимости RealtyMag.ru, квадратный метр в новостройках подорожал за год почти на 15 процентов — с 80 510 до 92 395 рублей. Пострадали от увеличения цен на металлы и дорожники — об этом вчера на пресс-конференции заявил министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков.

– Многие объекты столкнулись с трудностями реализации из-за роста цен. Но благо подрядные организации имеют собственную материальную базу, – добавил министр. – Это не повальное явление, однако есть материалоёмкие объекты, такие, как строительство моста через Нижнетагильский пруд, где используются в большинстве своём металлоконструкции. Естественно, нам пришлось уйти на некоторое увеличение стоимости по этим контрактам, в пределах диапазона, предусмотренного законодательством РФ. Нам удалось это сделать, и ни один контракт не был расторгнут.

Цены на древесину

В нынешнем году впервые за последние несколько лет серьёзно подскочили цены и на древесину. Рост оказался рекордным: если в январе кубометр пиломатериалов — обрезной доски или бруса — стоил порядка 8 тысяч рублей, то летом его цена поднялась до 24 тысяч, а осенью отскочила до 16 тысяч. Из-за такого увеличения пострадали прежде всего молодые семьи с детьми, которые планировали постройку собственного дома на землях под ИЖС или в садовых товариществах. Екатеринбуржец Артём Лудинов этой весной решил начать строительство деревянного дома на своём участке в Первоуральском ГО, но после трёхкратного повышения цен на оцилиндрованное бревно ему пришлось отказаться от этой затеи.

– После того как нашей младшей дочери исполнилось три года, мы с женой загорелись идеей построить небольшой домик в Решётах, – говорит Артём Лудинов. — Прикинули, сколько нам надо дерева на двухэтажный дом, посчитали и получили сумму в районе 800 тысяч рублей. Это было в марте, а кредит на строительство дома я решил взять в июне. Перед тем как его оформить, съездил на строительный рынок и остолбенел — вместо первоначальной суммы мне требовалось уже почти 2,5 миллиона. С двумя детьми и без помощи родителей нам этого не потянуть.

Как ранее в интервью «ОГ» рассказал ректор Уральского государственного лесотехнического университета кандидата сельскохозяйственных наук Евгений Платонов, рост стоимости древесины вызван исключительно внешнеэкономическими факторами, в отличие от повышения цен на металлопродукцию.

В 2021 году на мировом рынке леса произошло несколько событий, которые негативно отразились на его конъюнктуре. В Канаде закрылось несколько крупных заводов по производству пиломатериалов из-за истощения лесосырьевой базы. В итоге всё, что было на складах, ушло в США, где большинство жилых домов строят из дерева. Следом обострилось торговое противостояние Австралии с Китаем, и он перестал закупать у неё миллионы кубометров леса-кругляка. Естественно, китайцы обратили внимание на Россию: это и привело к дефициту лесоматериалов на внутреннем рынке.

— Вряд ли цены на лес в ближайшее время сильно упадут, – пояснил Евгений Платонов. – Для предприятий их рост сказывается положительно — они могут встать на ноги, получить сверхдоходы и вложить их в модернизацию производства. По крайней мере, заниматься лесом сейчас стало выгодно. Смотрю по родной Югре: участки, которые были за рекой Обь, уже все в аренде. Раньше предприниматели говорили, что лес рубить там далеко, потому что нет дорог для его вывоза, а теперь всё заготавливают и реализуют. Запрет на экспорт леса-кругляка с 2022 года должен снизить стоимость пиловочника, но кто знает, не появятся ли новые причины для роста?

Снижение будет нескоро

Наряду с промышленниками в выигрыше от повышения цен на лес и сталь осталось и государство. Несмотря на введение заградительных пошлин на экспорт пиломатериалов и металлов этим летом, их вывоз не приостановился, а даже увеличился.

К ноябрю Уральское таможенное управление уже перечислило в федеральный бюджет 74,4 миллиарда рублей, что больше суммы перечислений за весь 2020-й.

В прошлом году 99,8 процента суммы, перечисленной в бюджет, было собрано за счёт импортных пошлин. Ещё 0,2 процента – за счёт экспортных пошлин.

В этом году доля таможенных платежей, уплачиваемых при экспорте товаров, выросла с 0,2 процента до 26 процентов – она составила 19,4 млрд рублей. Это сказалось и на общем объёме перечислений в бюджет.

Цифра За 10 месяцев 2021 года стоимость металлов, вывезенных за рубеж, составила почти 8,6 млрд долларов США, при том, что на аналогичный период прошлого года она равнялась всего 4,8 млрд долларов.

– В текущем году было два постановления Правительства РФ, которые существенно изменили работу таможенных органов, – отметил в беседе с «ОГ» начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов. — Первое — это постановление, вступившее в силу с 1 июля 2021 года, оно касалось введения вывозных таможенных пошлин на пиломатериалы низкой степени переработки. Лесная продукция с влажностью более 22 процентов подлежала обложению пошлинами, менее 22 процентов — нет. С 1 августа были введены также экспортные пошлины на изделия и лом из чёрных и цветных металлов, ферросплавы. Объёмы взимаемых пошлин, платежей и сборов выросли существенно — практически в два раза. При этом на чёрные и цветные металлы пришлось 97,8 процента от суммы вывозных таможенных пошлин.

Экономисты считают, что в 2022 году сильного падения внутренних цен на металлы и древесину ждать не стоит. Снижение возможно только в конце будущего года – и то, если мировая экономика преодолеет последствия пандемии COVID-19. Конъюнктура зарубежных рынков такова, что уверенность вселяют лишь среднесрочные прогнозы: что касается ближайшей перспективы, то принимаемых государством мер по стабилизации цен явно недостаточно.

– Нынешний период в развитии мировой экономики называют восстановительным ростом, но те действия, которые предпринимает наше правительство, вызывают большую неопределённость, – говорит руководитель Центра региональных компаративных исследований Института экономики УрО РАН доктор экономических наук Елена Андреева. – Пока мы наблюдаем стадию, при которой цены на все товары только растут. В идеале они должны вернуться в привычное русло — пусть не до первоначального уровня, но всё же они будут ниже, чем сейчас. Однако произойдёт это не раньше, чем мы справимся с коронавирусом.

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Опубликовано в №215 от 20.11.2021