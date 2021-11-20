Владимир Путин одобрил пополнение Пенсионного фонда коррупционными средствами

Средства, изъятые у коррупционеров, будут направлять в бюджет ПФР. Фото: Владимир Мартьянов

Президент России внёс изменения в ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании". Теперь бюджет ПФР можно пополнять за счёт коррупционных средств.

Документ, подписанный главой государства, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Поправки разрешают вносить в бюджет ПФР "конфискованные денежные средства, полученные в результате совершения коррупционных правонарушений, а также денежных средств от реализации конфискованного имущества, полученного в результате совершения коррупционных правонарушений".

Совет Федерации одобрил поправки 10 ноября.

Напомним, в 2018 году поправки, позволяющий перечислять в Пенсионный фонд России деньги, конфискованные у коррупционеров, были внесены в Бюджетный кодекс РФ.