Владимир Путин одобрил пополнение Пенсионного фонда коррупционными средствами

Президент России внёс изменения в ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании". Теперь бюджет ПФР можно пополнять за счёт коррупционных средств.
Документ, подписанный главой государства, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Поправки разрешают вносить в бюджет ПФР "конфискованные денежные средства, полученные в результате совершения коррупционных правонарушений, а также денежных средств от реализации конфискованного имущества, полученного в результате совершения коррупционных правонарушений".
Совет Федерации одобрил поправки 10 ноября.
Напомним, в 2018 году поправки, позволяющий перечислять в Пенсионный фонд России деньги, конфискованные у коррупционеров, были внесены в Бюджетный кодекс РФ.