Рыночная доля карты "Мир" в России достигла 25%

За шесть лет, с декабря 2015 года, было выпущено более 100 млн карт "Мир". Фото: Галина Соловьёва.

В нынешнем году доля карты "Мир" на российском рынке достигла 25%. Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина рассказала об этом на пленарном заседании в Госдуме.

Глава Банка России отметила успешное функционирование отечественной платёжной системы.

"В этом году её рыночная доля достигла 25%. На базе карты "Мир" развиваются социальные и транспортные карты в регионах", - передаёт слова Эльвиры Набиуллиной "Парламентская газета".

За шесть лет, с декабря 2015 года, было выпущено более 100 млн карт "Мир". Она принимается во всех регионах России и 12 странах, включая Турцию, Белоруссию, Вьетнам, ОАЭ, Узбекистан и Кипр.

Отметим, что недавно пользователи устройств Apple получили возможность оплачивать покупки картами "Мир". Ранее компания работала только с тремя платёжными системами - Visa, MasterCard и American Express.

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