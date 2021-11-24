Госдума РФ приняла законопроект о повышении МРОТ в 2022 году до 13 890 рублей

МРОТ вырастет на 8,6%. Фото: Павел Ворожцов.

Депутаты Госдумы РФ приняли в третьем, заключительном чтении законопроект о повышении минимального размера оплаты труда в 2022 году. МРОТ вырастет на 8,6% - до 13 890 рублей в месяц.

В пояснительной записке к документу говорится, что принятие законопроекта обеспечит повышение заработной платы 2,7 млн работникам. В нынешнем году МРОТ составляет 12 792 рубля, сообщается на сайте Госдумы.

Напомним, с инициативой повышения МРОТ на 8,6% в 2022 году выступил Президент России Владимир Путин. В целом по стране минимальный размер оплаты труда должен вырасти до 12 654 рублей в месяц, что на тысячу рублей больше, чем сейчас. На тот же процент должен вырасти МРОТ – 13 890 рублей в месяц (+1100 рублей к сегодняшнему показателю).

По данным Минтруда, на повышение прожиточного минимума и МРОТ будет направлено порядка 30 млрд рублей из федерального бюджета. В министерстве также проинформировали, что прожиточный минимум для трудоспособного населения составит 13 793 рублям, для пенсионеров – 10 882 рублям, детей – 12 274 рублям.