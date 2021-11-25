Россиянам ограничат количество выдаваемых кредитов

В Центробанке отмечают, что потребительское кредитование в стране за девять месяцев 2021 года выросло на 16%. Фото: Галина Соловьёва.

Госдума РФ одобрила в последнем третьем чтении законопроект, ограничивающий число выдаваемых гражданам высокорискованных кредитов. Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин считает такую меру обоснованной в нынешней ситуации на рынке потребительского кредитования.

В Центробанке отмечают, что потребительское кредитование в стране за девять месяцев 2021 года выросло на 16%. При этом более 30% граждан отдают на кредиты и займы 80% своего дохода.

"Мы считаем крайне важным принять изменения в законодательство, которые позволят защитить наших граждан от попадания в "долговую ловушку", - заявил Вячеслав Володин.

По мнению председателя Госдумы, новый закон позволит спасти граждан от кабалы и сохранить их средства. В пресс-службе нижней палаты парламента пояснили, что принять данный законопроект поручил Президент России Владимир Путин.

Принятый законопроект не коснётся потребительских кредитов и займов, обязательства по которым обеспечены ипотекой. Также положения документа не распространяются на образовательные кредиты и кредиты инвалидам на приобретение средств реабилитации и лечение.

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