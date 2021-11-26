Согласительная комиссия предложила увеличить расходы бюджета Свердловской области на 5,1 млрд рублей

Согласительная комиссия завершила балансировку областного бюджета перед вторым чтением Фото: Галина Соловьева

В Законодательном собрании Свердловской области вчера состоялось заключительное заседание временной согласительной комиссии по региональной казне. Депутаты подвели итоги балансировки бюджета перед принятием во втором и третьем чтениях. Власти планируют существенно увеличить объём его доходов и расходов.

На заседании присутствовали 68 членов согласительной комиссии, ещё восемь человек наблюдали за ним в режиме ВКС. Об итогах балансировки бюджета региона доложил министр финансов Свердловской области Александр Старков. Его выступление заняло около 22 минут.

– Доходы областного бюджета на 2022 год возрастают с 331,9 млрд рублей, как было обозначено в законопроекте к первому чтению, до 346,4 млрд рублей, то есть на 14,5 млрд рублей. Доходы увеличатся в том числе за счёт безвозмездных поступлений из федерального бюджета в размере 11,1 млрд рублей, – рассказал глава минфина.

Он добавил, что по итогам работы согласительной комиссии над уточнением проекта бюджета общая сумма предложений по увеличению его расходов составляет 5,1 млрд рублей.

Дополнительные средства планируется направить на вакцинопрофилактику, субсидии сельхозпроизводителям, модернизацию региональной автоматизированной системы централизованного оповещения, ликвидацию скотомогильников, установку камер фотофиксации и восстановление платёжеспособности птицефабрики «Рефтинская».

Также в бюджете предусмотрено увеличение расходов на газификацию, замену лифтов, субсидии НКО на строительство приютов для бездомных животных и покупку шести пожарных цистерн. Существенная часть средств будет направлена на поддержку муниципальных образований.

Ещё одна статья расходов – увеличение с 1 января уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ) в муниципалитетах. По словам министра, на эти цели предварительно заложено 744 миллиона рублей.

– В целом бюджет по расходам увеличится примерно на 16 миллиардов, а дефицит бюджета возрастёт на 1,8 миллиарда. Это возможность получения финансовой поддержки из федерального бюджета, получения по итогам 2021 года дополнительных налоговых доходов. Всё это позволило порешать те системные вопросы, которые у нас есть и вопросы по муниципальным образованиям, с которыми они выходили на согласительные процедуры, – отметила председатель Законодательного собрания области Людмила Бабушкина.

С ней согласен и исполняющий обязанности вице-губернатора Олег Чемезов. По его словам, региональные минфин и правительство провели большую работу и увидели возможности дополнительных доходов. На рабочих группах было рассмотрено более 400 поправок и предложений, состоялось много личных встреч и групповых совещаний.

– Параметры первого чтения строились на основании данных августа, сейчас есть данные на октябрь, что позволило более точно спрогнозировать налоговые и неналоговые доходы. Плюс принят во втором чтении федеральный бюджет – мы увидели объём субсидий в нашу сторону. Проект бюджета, который будет вноситься, является плодом коллективного труда. Структура бюджета чистая, прозрачная, очень социально ориентированная и эффективная, – подчеркнул и.о. вице-губернатора.

Добавим, что дефицит региональной казны в 2022 году составит 11 млрд рублей. Его финансирование планируется за счёт остатков на счетах по учёту бюджетных средств, а также акций и иных форм участия в капитале, находящегося в собственности региона.

Напомним, 16 ноября депутаты Заксобрания Свердловской области рассмотрели и приняли в первом чтении законопроект о бюджете региона на 2022 год и плановый период до 2024 года. Второе чтение документа назначено на 7 декабря.