Снижаем ставки: власти Свердловской области стабилизируют долговую нагрузку

Госдолг региона будет снижаться постепенно - из-за обилия важных для Среднего Урала проектов туго затянуть пояса не получится. Фото: Павел Ворожцов

Минфин Свердловской области взял под особый контроль государственный долг региона, величиной которого регулярно возмущаются сетевые СМИ и блогеры. В ближайшее время он должен опуститься ниже 39 процентов от объёма собственных доходов. Как заявил в минувшую пятницу на подведении итогов работы согласительной комиссии по бюджету на 2022 год и.о. вице-губернатора области Олег Чемезов, сейчас мы плавно приближаемся к этому показателю.

Коммерческих займов больше нет

До внесения проекта бюджета региона на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов в Законодательное собрание областные власти заключили соглашение с Министерством финансов России. Благодаря этому регион получил бюджетный кредит под 0,1 процента годовых. За счёт этих средств удалось погасить существующие коммерческие кредиты на общую сумму в 7 млрд рублей – теперь коммерческих займов у региона нет.

– Стабилизация долговой нагрузки – наше приоритетное направление, – отметил министр финансов Свердловской области Александр Старков в ходе недавнего брифинга. – В соглашении, которое мы недавно подписали с федеральным минфином, есть пункт, согласно которому госдолг региона не может превышать 39 процентов от наших налоговых и неналоговых поступлений. Исходя из этих требований в проекте закона о бюджете на 2022 год мы заложили предельный размер госдолга в 113 млрд рублей. Это как раз около 39 процентов.

Ещё одно ограничение прописано в постановлении №826-ПП «Об утверждении основных направлений государственной долговой политики Свердловской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов». Документ на прошлой неделе подписал глава региона Евгений Куйвашев. В нём говорится, что одна из основных задач долговой политики – оптимизация структуры госдолга. В частности, объём рыночных заимствований теперь не может превышать 25 процентов от объёма собственных доходов консолидированного бюджета области без учёта трансферов из Федерации. Это ограничение также является одним из условий предоставления региону бюджетных кредитов из федерального бюджета.

Снижать госдолг будут постепенно

На 1 ноября текущего года объём госдолга региона составляет 108,5 млрд рублей. Основная доля заимствований – 66 млрд рублей – приходится на ценные бумаги (облигационные займы). С февраля – тогда был зафиксирован пиковый в этом году показатель по госдолгу в 120,8 млрд рублей – объём заимствований региона снизился на 10 процентов.

– Постепенная работа по снижению долговой нагрузки – положительное решение, – говорит представитель Уральского отделения Вольного экономического общества России, член общественного совета при минфине области Наталья Истомина. – Это часть среднесрочного плана министерства по оптимизации величины и структуры госдолга. К сожалению, в короткие сроки резкое снижение объёма госдолга не представляется возможным – в связи с большим количеством обязательств, возложенных на бюджет.

А обязательств этих действительно много. Среди факторов, которые определяют характер и направления долговой политики, – необходимость восстановления социально-экономической активности в посткризисный период, строительство и модернизация объектов инфраструктуры, финансирование нацпроектов и подготовка к проведению Универсиады-2023 в Екатеринбурге.

– Поэтому последовательная политика по снижению объёма долговой нагрузки – оптимальный вариант. И, насколько мне известно, при наличии дополнительных ресурсов в 2022 году минфин планирует снизить объём госдолга на более серьёзную сумму, – резюмирует Наталья Истомина.

КСТАТИ В регионе снижается не только объём госдолга, но и дефицит бюджета. По итогам согласительных процедур планируемый дефицит бюджета в 2022 году составит 11 млрд рублей. Для сравнения: в текущем году дефицит бюджета в четыре раза выше – 40,6 млрд рублей. Выше в бюджете текущего года и отношение верхнего предела госдолга к размеру запланированных налоговых и неналоговых поступлений. Предельный объём госдолга составляет 58,6 процента (или 140,1 млрд рублей от запланированных собственных налоговых и неналоговых доходов региона в размере 238,9 млрд рублей).