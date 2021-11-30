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Экономика
30 ноября 2021, 17:42

Уровень безработицы в России снизился до 4,3%

Центр занятости

В центры занятости обращается меньше людей. Фото: Галина Соловьёва

В России снижается уровень безработицы. В сентябре он достиг 4,3%.

Об этом рассказал Президент России Владимир Путин во время инвестиционного форума "Россия зовёт!". Встреча проходит в режиме видеоконференции.

"Это как раз допандемийный уровень. Сегодня уже можно сказать, что рынок труда в России полностью восстановился", - отметил президент.

Напомним, в феврале этого года уровень безработицы составлял 5,9%.

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Областная газета Свердловской области

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