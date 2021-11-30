Уровень безработицы в России снизился до 4,3%

В России снижается уровень безработицы. В сентябре он достиг 4,3%.
Об этом рассказал Президент России Владимир Путин во время инвестиционного форума "Россия зовёт!". Встреча проходит в режиме видеоконференции.
"Это как раз допандемийный уровень. Сегодня уже можно сказать, что рынок труда в России полностью восстановился", - отметил президент.
Напомним, в феврале этого года уровень безработицы составлял 5,9%.
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