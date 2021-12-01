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Экономика
1 декабря 2021, 15:21

Свердловская область получит 95 миллионов на компенсацию налоговых вычетов по инвестпроектам

Деньги и правительство региона

Транш, выделенный правительством, будет направлен в 19 регионов России. Фото: Павел Ворожцов.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении регионам 855,3 млн рублей на компенсацию налоговых вычетов по инвестиционным проектам. Свердловская область получит на эти цели 95,2 млн рублей.

Инвестиционный налоговый вычет - это один из механизмов поощрения инвестактивности, с помощью которого предприниматели имеют возможность снизить размер налога на прибыль, уплачиваемого в региональную казну. Как сообщается на сайте кабмина, налог может быть снижен до 90% от объёма инвестиций в развитие собственного дела.

Регионы, в которых действует такой механизм поддержки, в качестве компенсации могут получить до 200 млн рублей за каждую компанию, пользующуюся налоговым вычетом. При этом такие предприятия не должны быть связаны с игорным бизнесом, добычей полезных ископаемых, страховой или финансовой деятельностью.

Свердловская область получит в качестве компенсации 95 млн 259 тыс. рублей. Транш, выделенный правительством, будет направлен в 19 регионов России.

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Областная газета Свердловской области

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