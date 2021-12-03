Страны ОПЕК+ согласовали наращивание добычи нефти в январе 2022 года на 400 баррелей в сутки

Нарастить производство нефти свыше договорённостей в текущих условиях невозможно из-за сокращения спроса и потенциального падения цен. Фото: Алексей Кунилов

Страны ОПЕК+ провели 23-ю министерскую встречу. По итогам было принято решение сохранить план по наращиванию добычи нефти на 400 тысяч баррелей в сутки в январе 2022 года.

С российской стороны на онлайн-встрече присутствовал заместитель председателя Правительства РФ Александр Новак, сообщает пресс-служба кабмина. Вице-премьер РФ объяснил такое решение сбалансированностью рынка и восстановлением спроса на нефть. Также он подвёл итоги соглашения на октябрь.

"Темпы роста мировой экономики в этом году составят 5,6%, на следующий год – ещё около 4,2% роста. Соглашение в октябре исполняется на высоком уровне в 116%. Видим, что запасы уже снизились до уровня меньше среднего пятилетнего значения", - подытожил Александр Новак.

Он отметил, что пока рано оценивать влияние нового штамма коронавируса на текущую ситуацию.

"В настоящее время нет новых объективных показателей для пересмотра ранее принятых решений", – добавил вице-премьер.

Напомним, что в апреле страны договорились об увеличении добычи нефти в мае и июне на 350 тысяч баррелей в сутки, а в июле – на 441 тысячу. В рамках сделки Россия за эти три месяца планировала нарастить добычу на 114 тысяч баррелей в сутки.

По итогам прошлого заседания стран ОПЕК+ Россия увеличила добычу примерно на 100 тысяч баррелей в сутки дополнительно к августу в сентябре и октябре. На ноябрь и декабрь действовали договорённости об увеличении добычи нефти на 400 тысяч баррелей в сутки.