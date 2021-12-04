Михаил Мишустин открыл Национальный день России на выставке "ЭКСПО-2020" в Дубае

Выставка продлится до 31 марта 2022 года. Фото: пресс-служба Правительства РФ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин открыл сегодня День РФ на выставке на выставке "ЭКСПО-2020" в Дубае и осмотрел российский павильон. Тема российского павильона – "Творческий разум: определяя будущее", центральная идея – призыв к кооперации, взаимодействию и обмену идеями.

Глава российского кабмина также совершил экскурсию по павильону Объединенных Арабских Эмиратов. Экспозиция страны - хозяйки "Экспо-2020" выстроена по проекту испанского архитектора Сантьяго Калатравы, здание по форме напоминает крылья сокола - символа ОАЭ. Михаил Мишустин осмотрел выставку "Пустыня мечты", где в окружении барханов из настоящего песка представлена история страны от племён бедуинов до сегодняшних дней. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

Премьер-министр РФ пригласил руководство ОАЭ побывать в Москве. Напомним, что в этом году Россия подала заявку на участие в ЭКСПО-2030, которое предлагают провести в столице.

Наша страна подавала заявку на участие в выставке неоднократно. Екатеринбург предлагали в качестве принимающей стороны для ЭКСПО-2020 и ЭКСПО-2025. В первом случае мы проиграли Дубаю, во втором - японскому городу Осаке.

Выставка "ЭКСПО-2020", которую мог принять Екатеринбург, открылась в октябре в Дубае. Она должна была пройти в 2020 году, однако была отложена на год из-за пандемии коронавируса. Выставка продлится до 31 марта 2022 года. Общая площадь Выставочного комплекса "ЭКСПО-2020" – 438 га. В ней участвуют 192 страны.