Федеральный бизнес-омбудсмен Борис Титов посетит Екатеринбург

У Бориса Титова запланированы две встречи со свердловскими предпринимателями в Екатеринбурге. Фото: пресс-служба Кремля

7 декабря в столице Урала ждут Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова. Он проведёт приём уральских предпринимателей.

На встречу с бизнесменами также приглашён замгенпрокурора России Сергей Зайцев. Приём состоится в здании Управления Генеральной прокуратуры РФ в УрФО на ул. Пушкина, 3. По итогам встречи в 16:00 состоится пресс-подход Бориса Титова.

В 17:00 федеральный бизнес-омбудсмен встретится с предпринимательским сообществом в Точке кипения в Ельцин Центре (ул. Бориса Ельцина, 3, 5-й этаж), сообщает региональный департамент информполитики. Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей расскажет в том числе о деятельности правозащитного института и ответит на вопросы участников встречи.

Затем в 19:00 запланирован ещё один пресс-подход, на котором также выступят замгубернатора Свердловской области Дмитрий Ионин и Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх.

Напомним, что в декабре в Екатеринбурге также ждут министра культуры РФ Ольгу Любимову.

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