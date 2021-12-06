С начала года число занятых на Среднем Урале снизилось на 30 тысяч человек

С начала года число занятых на Среднем Урале снизилось. Фото: Павел Ворожцов.

В Свердловской области целевой показатель по восстановлению численности занятого населения - 2 млн 035,1 тысячи человек - достигнут на 99,5%. Об этом говорилось сегодня на заседании межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда, которое прошло в формате видеоконференции под председательством вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

С докладами выступили руководители Свердловской, Иркутской, Нижегородской областей. Как сообщили в пресс-службе Правительства РФ, Средний Урал отчитался о перевыполнении целевого показателя по восстановлению с начала пандемии численности занятого населения в январе 2021 года. Однако, начиная с февраля, число занятых снизилось более чем на 30 тысяч человек. И это отдалило регион от достижения целевого показателя. Одна из причин тому - высокие темпы роста числа самозанятых.

При этом стало известно, что численность трудоспособного населения в Свердловской области увеличилась на 16,7 тысячи человек. Программа по переобучению перевыполнена в нашем регионе в 1,9 раза. Показатель её эффективности составляет более 70%. Такие цифры выше средних по России. В числе плюсов и значительное снижение в Свердловской области неформальной занятости. Так, в 2021 году 14,4 тысячи граждан официально оформили трудовые отношения. Из них с июля по октябрь легализовалось более 10 тысяч человек.

Зафиксирован в нашем регионе рост иностранной рабочей силы. В частности, с января по октябрь 2021 года на Среднем Урале оформлено 50 тысяч документов, дающих иностранцам разрешение на работу. Эта цифра в два раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Как показали итоги совещания, Свердловской области предстоит до конца года увеличить численность занятого населения и, тем самым, достичь целевого показателя.

В конце ноября "Областная газета" писала, что уровень безработицы в России снизился до 4,3%. Об этом рассказал Президент России Владимир Путин во время инвестиционного форума "Россия зовёт!".