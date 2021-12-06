Герман Греф назвал ключевую ставку в 7,5% "низковатой" для нынешнего уровня инфляции в России

Глава Сбербанка не исключает, что на следующем заседании совета директоров ЦБ РФ ключевая ставка может быть увеличена сразу на 1%. Фото: пресс-служба Кремля.

Глава Сбербанка Герман Греф считает, что ключевая ставка в 7,5% очень низкая для нынешнего уровня инфляции в РФ. Он также выразил мнение, что Банк России продолжит поднимать ключевую ставку.

Об этом глава Сбербанка сказал в интервью телеканалу "Россия-24".

"Любое поднятие ставки так или иначе затрагивает экономику. Если вернуться к цифрам, то сегодняшняя ставка 7,5% против инфляции в конце ноября 8,3%, конечно, ещё низковата, поэтому вероятнее всего, что Центральный банк будет повышать ставку дальше", - поделился мнением Герман Греф.

Он подчеркнул, что спрогнозировать дальнейший рост ставки крайне сложно. Это будет зависеть от развития кривой инфляции. Глава Сбербанка при этом не исключает, что на следующем заседании совета директоров ЦБ РФ ключевая ставка может быть увеличена сразу на 1%.

Также Герман Греф заявил, что в 2022 году пойдёт тренд на снижение ставки.

"Ставка точно будет выведена в положительный по отношению к текущей инфляции показатель. <…> Если это в пределах 9-9,5%, то я не вижу ничего страшного", - добавил он.

Напомним, что последний раз ключевая ставка была изменена 22 октября. Это было её пятое повышение за год. Следующее заседание совета директоров ЦБ РФ, где будет приниматься решение о ключевой ставке, пройдёт 17 декабря.