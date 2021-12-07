Екатеринбургская гордума приняла в первом чтении законопроект о бюджете города на 2022 год

В следующем году общая сумма доходов в городскую казну составит 56 млрд 408 млн рублей. Фото: Галина Соловьёва.

Во вторник, 7 декабря, депутаты Екатеринбургской гордумы приняли в первом чтении законопроект о бюджете уральской столицы на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. В следующем году общая сумма доходов в городскую казну составит 56 млрд 408 млн рублей.

Почти 27 млрд рублей от этой суммы составят налоговые и неналоговые доходы, ещё 29,5 млрд составят безвозмездные поступления. По словам начальника департамента финансов администрации Екатеринбурга Анны Турунцевой, в 2023 году доходы вырастут по сравнению с 2022 годом и составят 58 млрд 887 млн рублей, а в 2024 году значительно снизятся до 53 млрд 888 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга, при разработке законопроекта о бюджете уральской столицы основной упор был сделан на сбалансированность поступлений и финансовых обязательств, а также повышение эффективности расходования средств. Основная часть расходов будет направлена, в частности, на развитие образовательных организаций, реконструкцию дорог и содержание муниципальных учреждений.

Средства распределятся следующим образом:

сфера образования - 27 млрд 100 млн;

национальная экономика - 13 млрд 847 млн;

физкультура и спорт - 3 млрд 864 млн;

общегосударственные вопросы - 3 млрд 774 млн;

сфера ЖКХ - 3 млрд 333 млн;

соцполитика - 3 млрд 24 млн;

сфера культуры - 1 млрд 544 млн;

охрана окружающей среды - 289 млн рублей.

Второе заключительное чтение проекта пройдёт 21 декабря.

Напомним, что 19 ноября в Свердловской области скорректировали бюджет на 2021 год. Прогноз по доходам увеличился на 23,2 миллиарда рублей. Расходы увеличились на такую же сумму.

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