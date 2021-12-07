Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2022-2024 годы

Президент России Владимир Путин утвердил федеральный закон о бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин утвердил федеральный закон о бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. В 2022 году доходы составят 25,021 трлн рублей, расходы - 23,694 трлн рублей, а профицит - около 1,3 трлн рублей.

Согласно документу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, в 2023 году объём доходов составит 25,540 трлн рублей, расходы - 25,241 трлн рублей, профицит - 299 млрд рублей. По прогнозам, в 2024 году бюджет будет дефицитным: доходы вырастут до 25,831 трлн рублей, а расходы - до 26,354 трлн рублей. Дефицит составит более 500 млрд рублей.

По данным Счётной палаты, в 2022 году расходы федерального бюджета по сравнению с допандемийным периодом, то есть 2019 годом, вырастут на 5,479 трлн рублей.

Отмечается, что бюджет формировался исходя из прогноза роста ВВП России на 2022 год по сравнению с текущим годом на 3%, до 133,328 трлн рублей, уровня инфляции в размере 4% и роста суммарного объёма инвестиций на 5,9% - до 24,407 трлн рублей.

"Главная цель, главный приоритет бюджетной политики - это содействие достижению национальных целей. В этих целях произведена концентрация финансовых ресурсов на приоритетных мероприятиях и программах", - говорил ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов.

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