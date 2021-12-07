Минтруд РФ заявил о готовности дополнительно увеличить размер пенсий при высокой инфляции

Предложение о дополнительной компенсации роста цен поступило от Президента РФ Владимира Путина. Фото: Владимир Мартьянов.

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что в случае высокой инфляции в 2022 году пенсии могут быть дополнительно проиндексированы. Соответствующие меры в министерстве уже подготовлены.

Как отметил министр, в законе о федеральном бюджете на 2022 год предусмотрена индексация пенсий на 5,9%. В то же время, согласно прогнозам Банка Россия, инфляция по итогам текущего года составит от 7,4% до 7,9%. Если прогнозы оправдаются, пенсии будут проиндексированы на уровень выше инфляции.

Предложение о дополнительной компенсации роста цен поступило от Президента РФ Владимира Путина.

"Мы сейчас в рамках дополнительного поручения президента о необходимости предоставления вариантов дополнительной компенсации высокой инфляции подготовили свои предложения. В ближайшее время будут приняты соответствующие решения", - передаёт слова Антона Котякова "Парламентская газета".

Подчеркнём, что пенсии будут проиндексированы 1 января 2022 года.

Напомним, что в ноябре Владимир Путин предложил дополнительно повысить прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2022 году. В сравнении с этим 2021 годом они вырастут на 8,6%.