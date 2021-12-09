Свердловские власти увеличили прожиточный минимум на 2022 год из-за высокой инфляции

В Свердловской области увеличили индексацию прожиточного минимума на душу населения в 2022 году до 9,5%. Фото: Алексей Кунилов.

В Свердловской области увеличили индексацию прожиточного минимума на душу населения в 2022 году до 9,5%, что выше прогнозируемого уровня инфляции. У отдельных категорий граждан прожиточный минимум увеличится почти на 12%.

Согласно обновлённому документу, прожиточный минимум в 2022 году составит:

для трудоспособного населения - 13 379 рублей в месяц (+11,8% к уровню нынешнего года);

(+11,8% к уровню нынешнего года); для пенсионеров - 10 556 рублей (+10,9%);

(+10,9%); на душу населения - 12 274 рубля (+9,5%);

(+9,5%); для детей - 12 869 рублей (+8,6%).

Ранее было установлено, что прожиточный минимум для трудоспособного населения в следующем году составит 12 635 рублей, для пенсионеров - 9 969 рублей, на душу населения - 11 592 рубля, на детей - 12 146 рублей.

"Рост прожиточного минимума для пенсионеров означает, что пожилые люди, чьё материальное обеспечение складывается ниже, получат федеральную доплату к пенсии. В целом, установленные величины являются критерием для назначения социальных пособий гражданам с доходами ниже прожиточного минимума", - отметил глава минэкономики Свердловской области Денис Мамонтов.

Отметим, что проиндексировать прожиточный минимум, МРОТ, пенсии и зарплаты бюджетников на уровень выше прогнозируемой инфляции поручил Президент России Владимир Путин. Во вторник, 7 декабря, Минтруд РФ заявил о готовности дополнительно увеличить размер пенсий при высокой инфляции.

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