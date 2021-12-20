За три года ущерб от валютных преступлений на Урале сократился в 2,7 раза

Марина Яковлева работает в таможенных органах уже более 20 лет. Фото: Уральское таможенное управление

За три года ущерб от валютных преступлений в Уральском регионе сократился в 2,7 раза. Нарушители стараются больше не прятать доллары и евро в личных вещах, а выводят деньги за границу через подставные фирмы. С корреспондентом «ОГ» разговаривала об этом начальник отдела валютного контроля Уральского таможенного управления (УТУ) Марина ЯКОВЛЕВА.

По следам Остапа Бендера

- В фильме «Бриллиантовая рука» контрабандисты использовали для ввоза валюты в СССР гипс. Такие методы до сих пор в ходу?

- Как вы правильно отметили, в фильме ценности ввозили контрабандисты, то есть нарушители таможенного законодательства, а валютному контролю ближе договорные отношения, описанные в не менее любимом советском фильме «Двенадцать стульев»: «Утром деньги – вечером стулья, вечером деньги – ночью стулья». Задача инспектора валютного контроля — проверить исполнение сторонами внешнеторговой сделки своих обязательств, то есть чтобы, и «деньги вовремя», и «стулья в полном объеме». А если серьёзно, в век цифровых технологий современные злоумышленники используют множество способов и ухищрений для реализации своих противоправных замыслов по выводу средств за рубеж.

- Какие, например?

- В арсенале преступников присутствуют различные инструменты, такие как «фирмы-однодневки», фиктивные документы и другие. Стоит отметить, что умышленные действия, направленные на противоправный вывод из России капитала, квалифицируются уже как уголовные преступления. И такие преступные схемы, конечно же, выявляются таможенными органами, хотя это достаточно сложный и длительный процесс. От момента выявления признаков преступления, установления всех фактических обстоятельств и имеющих причастность лиц, а также сбора и документирования необходимых доказательств до передачи уголовного дела на рассмотрение в суд порой проходит не один год. Однако командная работа должностных лиц таможенных органов и межведомственное взаимодействие позволяют достигать определенных успехов в данном направлении.

- Расскажите подробнее о результатах этой деятельности.

- Яркими примерами такой длительной, но качественной работы могут служить следующие факты. В период 2017-2018 годов отделом валютного контроля службы федеральных таможенных доходов Управления проведены проверочные мероприятия в отношении девяти взаимосвязанных юридических лиц по 12 внешнеторговым контрактам. Общая сумма выявленных и доказанных фактов противоправного вывода денежных средств за рубеж по фиктивным контрактам составила порядка 1,5 млрд. рублей. Проверочные мероприятия осуществлялись во взаимодействии с управлением ФСБ России по Свердловской области, МРУ Росфинмониторинга по УрФО, а также при участии Департамента государственных доходов по г. Астана (Республика Казахстан). В результате совместных мероприятий Уральской оперативной таможней возбуждено 12 уголовных дел. Рассмотрение дел в судах состоялось в 2020 году с вынесением обвинительных приговоров всем фигурантам.

В этом году расследуется семь уголовных дел в отношении группы лиц, которая посредством одного недобросовестного участника внешнеторговой деятельности вывела за рубеж более 200 млн. рублей. Данные факты выявлены и задокументированы подразделением валютного контроля управления ещё в 2019 году. Также в текущем году нашим отделом завершена проверка соблюдения валютного законодательства в отношении исполнения одного контракта, по которому российским юридическим лицом за рубеж переведено порядка 2,7 млрд. рублей. По результатам проверки Уральской оперативной таможней возбуждено уголовное дело по факту уклонения от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в валюте Российской Федерации в особо крупном размере с использованием заведомо подложных документов.

Таможенники выявляют незаконные валютные операции с помощью специальных программ. Фото: Галина Соловьёва

Нарушений меньше

- Какова динамика валютных преступлений по сравнению с допандемийным 2019-м годом?

- В 2019 году подразделениями валютного контроля таможенных органов выявлено признаков преступлений по статьям 193 и 193.1 УК РФ на сумму 9,25 млрд. рублей, зарегистрировано преступлений по этим же статьям на 2,96 млрд. рублей. В 2020 году новых преступлений установлено на сумму 4,22 млрд. рублей, а зарегистрировано - на сумму 7,33 млрд. рублей. В текущем году обнаружено преступных действий в сумме 3,35 млрд. рублей, зарегистрировано преступлений на 2,96 млрд. рублей. Из названных цифр следует, что наибольшая часть выявленных преступных деяний приходилась на «допандемийный» 2019 год, дальнейшее снижение этого показателя обусловлено введением в работу госорганов ограничительных мер, связанных с предотвращением распространения коронавирусной инфекции.

- Кто чаще всего нарушает валютное законодательство при перемещении товаров через границу?

- Нарушений валютного законодательства ежегодно выявляется достаточно много. К примеру, в этом году в Уральском регионе таможнями зафиксировано уже более 850 фактов нарушения валютного законодательства. Количество самих нарушителей, несомненно, значительно меньше и не превысило в этом году 500 лиц. Это объясняется тем, что при проведении проверки правомерности валютных операций одного лица, может быть выявлено порой до нескольких десятков нарушений.

Валютные правонарушения совершают как крупные компании, так и представители малого бизнеса. Правда, субъекты малого предпринимательства больше подвержены риску совершения таких нарушений. Тому есть объективные причины. Крупный бизнес может себе позволить необходимый штат квалифицированных специалистов по вопросам внешнеэкономической деятельности, работа по внешнеторговым контрактам является для таких организаций системной, и нарушения, как правило, происходят в случае каких-то «сбоев» в работе. Что же касается малых предприятий, допускаемые ими правонарушения, как правило, обусловлены незнанием требований валютного законодательства, отсутствием достаточного опыта работы.

- Почему незаконный вывод денег за рубеж пользуется популярностью у контрабандистов? Ведь человеку без образования провернуть такое сложно.

- Для ответа на этот вопрос необходимо вспомнить, в чём заключается суть контрабанды. Фактически контрабандой признается незаконное перемещение через таможенную границу товаров, а также наличных денежных средств и денежных инструментов. А это значит, что и сам расчёт за товар, скорее всего, совершен в обход требований закона. Контрабанда и незаконный вывод капитала – это часто две стороны одной преступной «схемы» и неотъемлемые части несколько забытого сейчас явления «теневая экономика». Если касаться уровня образованности нарушителей, то в данном вопросе следует подчеркнуть, что действительно преступный замысел и разработка механизмов незаконного вывода денежных средств принадлежат, как правило, образованным и опытным людям, которые, к сожалению, используют свои способности и навыки во вред общественным интересам. А непосредственными исполнителями преступлений зачастую выступают асоциальные личности, имеющие за плечами багаж знаний на уровне общеобразовательной школы.

Специфика валютного контроля

- С 2016 года ФТС России является органом валютного контроля наряду с Центробанком России и Федеральной налоговой службой. В чём заключается специфика вашей работы?

- Особенностью полномочий таможенных органов в этом направлении является контроль за совершением валютных операций, которые связаны с перемещением товаров через границу РФ или таможенную границу ЕАЭС, а также перемещение самих денежных средств. Для обывателя будет понятнее если, скажем, что таможенные органы контролируют исполнение внешнеторговых контрактов организаций и предпринимателей, предусматривающих перемещение товаров через границу, а также ввоз и вывоз гражданами наличных денежных средств. Валютный контроль является своеобразной формой обратной связи валютного регулирования. Это комплекс мер уполномоченных органов и агентов, направленных на обеспечение соблюдения установленного органами валютного регулирования порядка совершения валютных операций. Если сказать простым языком, задача валютного контроля - обеспечить исполнение лицами, совершающими валютные операции, правил Правительства РФ и Банка России. Регламентация и контроль совершения валютных операций обусловлены поддержанием стабильности национальной валюты.

- Можно ли в будущем исключить незаконный вывод средств за рубеж?

- Вопрос из области философии права. Если поразмышлять, то, напрашивается ответ, что, исключить незаконный вывод средств за рубеж вполне возможно. Весь вопрос в том, каким образом. На мой субъективный взгляд, есть два пути: первый – снять все запреты и ограничения на вывод средств, что в современных условиях может негативно сказаться на экономике страны, второй – создать такие экономические и политические условия в государстве, которые привлекали бы инвесторов и делали вывод средств за рубеж невыгодным. Второй путь, несомненно, более сложный, но, однозначно более благоприятный для развития экономики. Вместе с тем, это только лишь мое частное мнение, а решение этих вопросов находится далеко за пределами компетенции таможенных органов. На своем месте, в пределах возложенных полномочий, таможенные органы региона в рамках функционала валютного контроля и в дальнейшем непременно в меру своих сил и возможностей будут предотвращать и пресекать незаконный вывод капитала.

Досье «ОГ» Марина Яковлева в 1998 году окончила Уральскую государственную юридическую академию. Валютным контролем профессионально занимается с 2005 года. В 2007-2015 годах работала начальником отдела валютного контроля территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Свердловской области. Пять лет назад возглавила отдел валютного контроля службы федеральных таможенных доходов Уральского таможенного управления. В 2015-2017 годах проходила обучение в магистратуре Уральского института управления – филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ по направлению «Экономика». Кандидат экономических наук. Автор 20 научных публикаций по валютному регулированию и валютному контроля России.

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